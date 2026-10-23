Altın fiyatlarında sert düşüş! Ons altın 4 ayın en büyük haftalık kaybına ilerliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon endişeleri, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Cuma günü spot altın yüzde 0,4'ten fazla gerileyerek ons başına 4.028 dolara düştü. Haftanın başından bu yana yaklaşık yüzde 3,4 değer kaybeden altının, son dört ayın en büyük haftalık kaybını kaydetmeye doğru ilerlediği belirtildi.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ENDİŞELERİ ALTINI BASKILIYOR

Orta Doğu'da artan askeri gerilimler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel piyasalarda dalgalanmaları artırdı. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu yükseltebileceği endişesi, yatırımcıların altına yönelik beklentilerini etkiliyor.

Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki olası etkileri, ABD'nin para politikası görünümüne ilişkin belirsizlikleri de artırıyor. Yatırımcılar, bu gelişmelerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan para politikası kararlarını bekliyor.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE GERİLEDİ

Altındaki düşüş, diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüşün ons fiyatı yüzde 1,4 gerileyerek 54,6 dolara, platin ise yüzde 0,5 düşüşle 1.570 dolara indi.

Değerli metallerdeki gerilemede, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler öne çıktı.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

Haberde aktarılan Batılı raporlara göre, ABD ve İsrail güçlerinin İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı için hazırlık yaptığı bildirildi. Olası saldırının zamanlamasının belirsizliğini koruduğu ve sürecin 3 Kasım'da yapılacak ABD Kongresi ara seçimleriyle çakışabileceği ifade edildi.

Metinde yer alan kronolojiye göre, ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a karşı savaş başlattı; Tahran yönetimi ise İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik saldırılarla karşılık verdi. Nisan ayında ateşkes sağlandığı, müzakerelerin tıkanmasının ardından ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Haberde ayrıca iki ülkenin haziran ayında bir mutabakat zaptı imzaladığı ve İran'ın 12 Temmuz'da, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurduğu belirtildi.

ALTINDA GÖZLER FED KARARINDA

Petrol fiyatları, enflasyon beklentileri ve Orta Doğu'daki gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftalık kaybı yaklaşık yüzde 3,4'e ulaşan ons altında, yatırımcılar Fed'in para politikası kararları ile jeopolitik gelişmelerin piyasalara olası etkilerini takip ediyor.