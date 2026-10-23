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Altın fiyatlarında gün ortası: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında 23 Ekim 2026 Cuma günü dalgalı seyir sürüyor. Saat 16.03 itibarıyla gram altın 6 bin 439 TL, çeyrek altın 10 bin 527 TL, yarım altın ise 21 bin 055 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altın 4 bin 027 dolar civarında bulunuyor.

Altın fiyatlarında gün ortası: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2026 16:10

Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle ons altın da 4.027 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 6.439,10 TL, çeyrek altın 10.527,92 TL, yarım altın ise 21.055,85 TL seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN VE ONS ALTINDA SON DURUM

Saat 16.03 itibarıyla ons altının alış fiyatı 4.026,40 dolar, satış fiyatı ise 4.026,69 dolar olarak kaydedildi. Gün içinde ons altın 3.986,87 dolara kadar gerilerken 4.032,68 doları gördü. Önceki kapanışı 4.024,55 dolar olan ons altın, günlük bazda yüzde 0,05 artıda bulunuyor.

Gram altın tarafında ise alış fiyatı 6.438,169 TL, satış fiyatı 6.439,097 TL olarak listelendi. Gram altın gün içinde 6.375,891 TL ile 6.448,212 TL arasında hareket etti. Günlük değişim yüzde 0,22 olarak gerçekleşti.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN KAÇ TL?

Küçük ve orta ölçekli altın alımlarında takip edilen çeyrek ve yarım altın fiyatlarında da yukarı yönlü günlük değişim görüldü.

Çeyrek altın 10.527,92 TL, yarım altın ise 21.055,85 TL seviyesinde işlem gördü. Verilere göre her iki altın türünde de günlük değişim yüzde 0,22 oldu.

23 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları şöyle:

  • Ons altın: 4.026,69 dolar

  • Gram altın: 6.439,097 TL

  • Çeyrek altın: 10.527,92 TL

  • Yarım altın: 21.055,85 TL

  • Cumhuriyet altını: 43.424 TL

  • Kilo altın: 128.814 TL

  • 22 ayar bilezik: 5.889,15 TL

  • 18 ayar bilezik: 4.713,90 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#CUMHURİYET ALTINI #GRAM ALTIN

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