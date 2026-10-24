Altın fiyatlarında sert düşüş! Fed kararı ve faiz beklentileri fiyatları nasıl etkileyecek? Bankacılık devlerinden yükseliş beklentisi...

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşe rağmen Goldman Sachs ve UBS, uzun vadeli yükseliş öngörülerini değiştirmedi.

Haftayı yaklaşık yüzde 3,9 değer kaybıyla tamamlayan ons altın 3.975 dolara kadar gerilerken iki büyük banka, fiyatların 2027 yılında 5.400 dolara ulaşabileceği tahminini koruyor.

Kısa vadede ise Fed'in faiz politikası ve enflasyon endişeleri piyasaların seyrinde belirleyici olacak.

ONS ALTIN ÜÇ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Altının ons fiyatı, 23 Ekim Cuma günü 3.975 dolara kadar gerileyerek yaklaşık üç ayın en düşük seviyesine indi. Haftayı 4 bin dolar sınırının altında tamamlayan değerli metalde haftalık kayıp yüzde 3,9'a yaklaştı.

Fiyatlardaki gerilemeye karşın Goldman Sachs ve UBS, uzun vadeli altın tahminlerinden geri adım atmadı. Her iki banka da ons altının 5.400 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs bu seviyeye 2027 yılının sonunda ulaşılmasını beklerken UBS, Eylül 2027'yi işaret ediyor.

GOLDMAN SACHS'TAN ALTIN İÇİN KISA VADELİ RİSK UYARISI

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu için ons altın tahminini 4.650 dolar seviyesinde tutarken bu öngörüye yönelik aşağı yönlü risklere dikkat çekiyor. Bankaya göre altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisiyle alınan opsiyonlara talebin zayıflaması, kısa vadeli toparlanmanın önünde engel oluşturabilir.

Buna rağmen kurumun 2027 sonuna ilişkin iyimser yaklaşımı devam ediyor. Bu beklentinin temel dayanaklarından biri ise merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını sürdürmesi.

Goldman Sachs'ın temel senaryosunda 2026 ve 2027 yılları boyunca merkez bankalarının aylık ortalama 60 ton altın alması öngörülüyor. Bu miktar, 2022 öncesindeki yaklaşık 17 tonluk aylık ortalamanın oldukça üzerinde bulunuyor.

UBS: 4 BİN DOLAR SEVİYESİ YAKINDAN İZLENİYOR

UBS stratejisti Giovanni Staunovo, altın fiyatlarının 4 bin dolar civarına gerilemesiyle uzun vadeli yatırımcıların alım yapabileceğini değerlendirdi. Ancak ons altının cuma günü 3.975 dolara kadar düşmesi, bu seviyenin henüz güçlü bir destek oluşturmadığına işaret ediyor.

UBS'nin uzun vadeli yükseliş beklentisini destekleyen unsurlar arasında merkez bankalarının altın talebi, Çin'den gelen alımlar ve küresel borçluluğa yönelik endişeler bulunuyor.

Banka, merkez bankalarının yıllık altın alımlarının 750 ila 1.000 ton aralığında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte söz konusu talebin kısa vadede yaşanabilecek satış baskısını tamamen ortadan kaldıracağına dair bir garanti bulunmuyor.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ENDİŞESİ ALTINI BASKILIYOR

Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, altın piyasasında farklı bir etki yarattı. ABD tipi ham petrolün varil fiyatının 100 doların üzerine çıkması, enerji maliyetlerinin artabileceği ve enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişelerini güçlendirdi.

Enflasyon riskinin yükselmesi, ABD Merkez Bankasının faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini artırdı. Faizlerin yüksek seyretmesi ise faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

Bu gelişmeler, güvenli liman talebine rağmen altın fiyatlarının neden baskı altında kaldığını açıklayan başlıca faktörler arasında yer alıyor.

FED'İN FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK

Piyasaların odağında, 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı bulunuyor. Faiz kararının 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanması bekleniyor.

Ekim toplantısında faizlerin sabit tutulacağı yönündeki beklentiler öne çıkarken aralık ayında faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi yatırımcıların Fed'in açıklamalarına odaklanmasına neden oluyor.

23 Ekim tarihli piyasa fiyatlamalarında Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 78 seviyesine ulaştı. Bu beklentide, yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki olası etkisi önemli rol oynuyor.

Fed'in faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlar, doların seyri ve altına yönelik yatırımcı talebi açısından yakından takip edilecek.

ALTINDA 3.959 VE 3.941 DOLAR DESTEKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Ons altının cuma günü gördüğü 3.975 dolar seviyesi, yeni haftada izlenecek ilk önemli referans noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 3.959 ve 3.941 dolar bölgeleri teknik destek olarak takip edilebilir.

Satış baskısının devam etmesi halinde 3.900 dolar seviyesi de gündeme gelebilir. Ancak söz konusu seviyeler, fiyatın kesin olarak nerede dip yapacağını gösteren noktalar değil; olası piyasa hareketlerini değerlendirmek için kullanılan teknik referanslar.

Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk aşamada 4 bin doların yeniden aşılması önem taşıyor. Altındaki düşüş eğiliminin belirgin biçimde zayıflaması için 4.100 doların, ardından 4.200 doların üzerine çıkılması gerekiyor.

Bu nedenle kısa süreli fiyat yükselişlerinin kalıcı bir toparlanma olarak değerlendirilmemesi ve kritik seviyelerdeki fiyat hareketlerinin birlikte izlenmesi önem kazanıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA DOLAR/TL ETKİSİ

Türkiye'de gram altının fiyatı yalnızca ons altındaki değişimlere bağlı değil. Dolar/TL kurundaki hareketler de gram altının Türk lirası cinsinden değerini doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle ons altındaki düşüşün gram altına aynı oranda yansıması beklenmeyebilir. Küresel altın fiyatlarının yanı sıra dolar kurundaki değişimler de yurt içindeki fiyatlamalarda belirleyici oluyor.

Yeni haftada Fed'in faiz kararı ve vereceği mesajların dolar üzerindeki etkisi, hem ons altın hem de gram altın yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek.

Goldman Sachs ve UBS'nin 2027 yılı için 5.400 dolarlık ons altın tahminini koruması uzun vadeli beklentilerin sürdüğünü gösterse de kısa vadede faiz görünümü, petrol fiyatları ve teknik destek seviyeleri altının yönü üzerinde etkili olmaya devam edecek.

24 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 6 bin 384 TL

ÇEYREK ALTIN: 10 bin 439 TL

YARIM ALTIN: 20 bin 878 TL

CUMHURİYET ALTINI: 43 bin 484 TL

ONS ALTIN: 3 bin 996 dolar