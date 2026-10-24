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Gümüşte 50 dolar riski! Toparlanma mı, yeni düşüş mü?

Gümüş fiyatlarında satış baskısı artarken teknik göstergeler düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Ons gümüş 54,07 dolar seviyesinde işlem görürken yatırımcılar 53,08 dolarlık kritik desteği izliyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatın 50 dolara gerileyebileceği belirtilirken aşırı satım sinyalleri kısa vadeli tepki alımı ihtimalini de gündeme getiriyor. İşte detaylar...

Gümüşte 50 dolar riski! Toparlanma mı, yeni düşüş mü?

Oluşturma Tarihi 24 Ekim 2026 10:46

Gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareket güç kazanırken teknik göstergeler yatırımcıların yakından izlemesi gereken seviyelere işaret ediyor. 29 Ocak 2026'da ons başına 121 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören değerli metal, bu seviyeden önemli ölçüde geriledi.

Ons gümüş 54,07 dolar civarında işlem görürken 53,08 dolarlık destek seviyesinin kaybedilmesi durumunda satışların hızlanabileceği ve fiyatın 50 dolara kadar çekilebileceği değerlendiriliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SATIŞ BASKISI GÜÇLENİYOR

Beş saatlik grafik üzerinden yapılan teknik analiz, gümüşün 53 ila 60 dolar aralığında şekillenen düşüş kanalı içerisinde hareket ettiğini gösteriyor.

Fiyatın önemli teknik göstergelerin altında kalması, kısa vadede satıcıların piyasadaki ağırlığını koruduğuna işaret ediyor.

Trend yönünü takip etmek için kullanılan SuperTrend göstergesi 56,32 dolarda aşağı yönlü sinyal veriyor. Gümüşün Ichimoku bulutunun 55,44 dolarlık alt sınırının altında işlem görmesi de mevcut düşüş görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Trendin gücünü ölçen ADX göstergesinin 33,18 seviyesinde bulunması ise piyasadaki mevcut hareketin belirgin bir güce sahip olduğunu ortaya koyuyor.

GÜMÜŞTE AŞIRI SATIM SİNYALLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gümüş fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte bazı teknik göstergeler aşırı satım bölgesine indi. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 27,52 seviyesine düşerken Para Akışı Endeksi (MFI) 17,93 olarak kaydedildi.

Her iki göstergedeki düşük seviyeler, satış baskısının yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte aşırı satım bölgesine girilmesi, fiyatların mutlaka yükselişe geçeceği anlamına gelmiyor.

Gümüş fiyatının 53,09 dolardaki alt Bollinger Bandı'na yaklaşması ise kısa vadede tepki alımlarının ortaya çıkabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak satışların yüksek işlem hacmiyle sürmesi halinde aşağı yönlü baskının devam edebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle teknik göstergelerdeki aşırı satım sinyallerinin, tek başına kalıcı bir toparlanma işareti olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

KRİTİK DESTEK KIRILIRSA GÜMÜŞ 50 DOLARA GERİLEYEBİLİR

Ons gümüşte kısa vadeli görünüm açısından en önemli seviyelerden biri 53,08 dolar olarak öne çıkıyor. Teknik değerlendirmeye göre bu desteğin aşağı yönlü kırılması, satışların daha da güçlenmesine ve fiyatın 50 dolar seviyesine doğru gerilemesine yol açabilir.

50 dolar seviyesi, psikolojik önemi nedeniyle piyasaların yakından takip edeceği olası hedeflerden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak bu seviye kesin bir düşüş hedefi değil; mevcut teknik görünümün devam etmesi halinde gündeme gelebilecek bir olasılık.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 55,50 dolar ilk önemli direnç noktalarından biri olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 56 dolar ve SuperTrend göstergesinin bulunduğu 56,32 dolar seviyeleri takip edilebilir.

Teknik analize göre 53,10 ile 55,50 dolar arasındaki hareketlerde fiyat dalgalanmalarının sürmesi ve piyasanın yön konusunda net bir sinyal üretmemesi mümkün.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞİN GÜÇLENMESİ İÇİN HANGİ SEVİYELER AŞILMALI?

Gümüşte aşağı yönlü eğilimin zayıflamaya başlaması için öncelikle 56,32 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapılması önem taşıyor.

Yükseliş beklentisinin daha güçlü hale gelmesi için ise beş saatlik grafikte 56,50 doların üzerinde kapanış gerçekleşmesi veya çift dip formasyonu gibi olası trend dönüşü sinyallerinin ortaya çıkması gerekiyor.

Bununla birlikte 55,50 ile 56,30 dolar arasındaki yükselişlerin mevcut düşüş trendi içerisinde yalnızca tepki hareketi olarak kalabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle fiyatın direnç seviyelerine ulaşması kadar bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamadığı da önem taşıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Teknik göstergeler, gümüşte satış baskısının henüz sona ermediğine işaret ediyor. RSI ve MFI gibi göstergelerin aşırı satım bölgesinde bulunması kısa vadeli toparlanma ihtimalini gündemde tutsa da güçlü bir yükseliş için henüz yeterli teyit oluşmuş değil.

Önümüzdeki süreçte 53,08 dolar desteğinin korunup korunamayacağı, aşağı yönlü hareketin devamı açısından belirleyici olacak. Desteğin kırılması halinde 50 dolar seviyesi gündeme gelebilirken yukarı yönde 55,50, 56,32 ve 56,50 dolar seviyeleri önemini koruyor.

Gümüşün kısa vadeli yönü değerlendirilirken yalnızca tek bir teknik göstergeye değil, fiyatın destek ve direnç bölgelerindeki davranışına ve diğer göstergelerden gelen sinyallere birlikte bakılması gerekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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