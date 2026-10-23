Borsa İstanbul’da satış dalgası derinleşti! BIST 100’de kayıp yüzde 3,5’i aştı

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 16.05 itibarıyla yüzde 3,46 değer kaybederek 10.714 puana kadar geriledi. Ardından ise toparlanarak yeniden 11.000 eşiğinin üzerine çıktı. Saat 17.00'da ise 11.080 puan seviyesinde bulunuyor.

Sektör endekslerinde düşüşler öne çıkarken, birçok sektörde yüzde 3'ün üzerinde kayıp yaşandı.

BANKACILIK HİSSELERİNDE SATIŞLAR HIZLANDI

Bankacılık endeksinde yaşanan düşüş, sektör genelinde satışların güçlendiğine işaret etti. Bankaların BIST 100 endeksi içindeki ağırlığı nedeniyle sektördeki fiyat hareketleri, genel piyasa görünümü üzerinde de etkili oldu.

Banka hisselerindeki değer kayıpları, bankacılık endeksindeki gerilemeyi hızlandırırken Borsa İstanbul'daki satış baskısının da önemli başlıklarından biri haline geldi.

TCMB'NİN FAİZ KARARI SONRASI BORSA GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Ekim'de gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya düşürdü.

Faiz kararının açıklandığı 22 Ekim Perşembe günü BIST 100 endeksi yüzde 3,08 değer kaybederek 11.220,37 puandan, Bankacılık endeksi ise aynı günü yüzde 3,62 düşüşle tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'da önceki işlem gününde toplam işlem hacmi 111,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

KÜRESEL PİYASALARDA ENFLASYON VE ENERJİ GÜNDEMİ

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon üzerindeki olası etkileri, para politikalarına ilişkin beklentileri etkileyebiliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan para politikası kararları da küresel piyasaların gündeminde bulunuyor.