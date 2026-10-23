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Altın piyasasında gün sonu tablosu belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 1,34 düşüşle tamamladı. Gün içinde 6 milyon 497 bin liraya kadar yükselen altının kilogram fiyatı, kapanışta 6 milyon 437 bin lira oldu.

Altın piyasasında gün sonu tablosu belli oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2026 17:07

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,34 azalarak 6 milyon 437 bin liraya geriledi. Altının kilogram fiyatı, önceki işlem gününü 6 milyon 525 bin liradan tamamlamıştı.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI GÜN İÇİNDE 6,5 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

KMKTP'de işlem gören standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 390 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 497 bin lirayı gördü. Günün sonunda fiyat 6 milyon 437 bin lira olarak kaydedildi.

Önceki gün 6 milyon 525 bin liradan kapanan kilogram fiyatındaki gerileme, altın piyasasında günlük düşüşü ortaya koydu.

ALTIN PİYASASINDA 5,6 MİLYAR LİRAYI AŞAN İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 5 milyar 637 milyon 718 bin 83,06 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 879,60 kilogram oldu.

Piyasada tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi de 5 milyar 734 milyon 110 bin 95,44 liraya ulaştı.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.525.000,00 4.090,00
En Düşük 6.390.000,00 4.019,00
En Yüksek 6.497.000,00 4.073,00
Kapanış 6.437.000,00 4.027,75
Ağırlıklı Ortalama 6.424.180,88 4.037,71
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.637.718.083,06
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 879,60
Toplam İşlem Adedi 133

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI

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