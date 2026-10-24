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Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: İşte altın, dolar ve borsanın performansı...

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın değer kaybederken dolar değer kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,16 azalışla 11.116,99 puandan tamamladı.

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: İşte altın, dolar ve borsanın performansı...
AA AA

Oluşturma Tarihi 24 Ekim 2026 11:21

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,16 azalışla 11.116,99 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 10.707,18 puanı ve en yüksek 11.806,76 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 2,16 azalışla 35.464,77 puana, sanayi endeksi yüzde 8,47 düşüşle 13.561,97 puana, mali endeks yüzde 6,64 kayıpla 12.933,69 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 5,53 azalışla 9.597,27 puana geriledi.

AKSA AKRİLİK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 3,31 ile Aksa Akrilik oldu.

Onu yüzde 1,99 ile Halkbank ve Sabancı Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 22,22 ile 1000 Yatırımlar Holding, yüzde 20,27 ile Türkiye Sigorta, yüzde 19,92 ile Gübre Fabrikaları olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 541 milyar 280 milyon lirayla ASELSAN, 695 milyar 91 milyon lirayla Tüpraş ve 531 milyar 300 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

ALTIN DÜŞTÜ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yüzde 4,18 azalışla 6 bin 370 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,34 düşüşle 41 bin 880 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 3,37 altında 10 bin 520 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,36 artarak 49,7060 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,03 yükselişle 55,7790 liraya çıktı.

Geçen hafta 66,1350 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,69 artışla 66,5890 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,34 değer kazanarak 60,3750 liradan alıcı buldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 #BORSA İSTANBUL #ALTIN #BORSA

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