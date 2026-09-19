Fed kararsı sonrası piyasalar karıştı! Gelecek hafta hangi veriler açıklancak?

Küresel piyasalar, bu hafta önde gelen merkez bankalarının faiz kararları, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, yüksek tahvil faizleri ve yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izledi. Gelecek hafta ise ABD'den Avrupa'ya, Asya'dan Türkiye'ye yoğun bir veri gündemi yatırımcıların odağında olacak.

FED FAİZİ 25 BAZ PUAN ARTIRDI

Küresel piyasalarda bu hafta önde gelen merkez bankalarının faiz kararları takip edildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı ve yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti.

Faiz kararını oy birliğiyle alan banka, en son Temmuz 2023'te yüksek enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

Fed açıklamasında ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğine işaret edildi. Verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının ise sağlam olduğunun ifade edildiği açıklamada, istihdam artışlarının iş gücündeki artışla aynı hızda olduğu ve işsizlik oranının önemli ölçüde değişmediği aktarıldı.

Bankanın enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltilirken, 2027 için yüzde 2'de korundu. Fed, 2028 enflasyon tahminini yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize ederken, 2029 için yüzde 2 olarak belirledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği de 18 yetkiliden 16'sının bu yıl en az bir faiz artışı daha öngördüğünü ortaya koydu.

Fed Başkanı Kevin Warsh, düzenlediği basın toplantısında, "Gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle." diye konuştu.

Warsh, bu yaz açıklanan enflasyon verilerinin temel eğilimlerin kayda değer ölçüde iyileştiğini göstermediğini vurgulayarak, faiz artırımı kararının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik doğru bir adım olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fed'in faiz artırmasının ardından faiz oranlarının yüzde 1'e veya daha düşük seviyeye indirilmesi çağrısında bulundu.

Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik öngörülerin gücünü korumasıyla dolar endeksi haftalık bazda yüzde 1 artarak 100,2 seviyesine çıktı.

PETROL 103 DOLARA GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalara ilişkin endişeler sürerken, Orta Doğu'dan piyasalara petrol sevkiyatı için alternatif yollar bulunabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 1,4 düşüşle 103,2 dolardan tamamladı.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle enflasyonist baskıların kalıcı olabileceğine ilişkin endişeler de tahvil faizlerini yüksek seviyelerde tuttu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 5,04 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken haftayı yüzde 5 seviyesinden tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş altın fiyatlarını ise destekledi. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 378 dolardan kapattı.

Fed politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüş küresel piyasalar için destekleyici unsurlar olurken, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler, Orta Doğu'daki gerilim ve yüksek tahvil faizleri risk iştahını sınırladı.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ

New York borsasında haftalık bazda karışık bir görünüm izlendi.

S&P 500 yüzde 0,08, Dow Jones endeksi yüzde 1,69 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 yükseldi.

Gelecek hafta ABD'de salı günü Richmond Fed imalat endeksi, çarşamba imalat sanayi endeksi, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yeni konut satışları, cuma günü ise dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi açıklanacak.

AVRUPA BORSALARINDA YÖN ARAYIŞI

Avrupa borsalarında da haftalık bazda yön arayışı öne çıktı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş Avrupa piyasalarını desteklerken, bölgede merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi risk iştahını baskıladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu. BoE Para Politikası Kurulunun açıklamasına göre, kurul üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 6'sı politika faizinin yüzde 3,75'te tutulması, 3'ü ise 25 baz puan artırılarak yüzde 4'e çıkarılması yönünde oy kullandı.

BoE Başkanı Bailey, "Orta Doğu'daki çatışmanın, uzun bir süre devam etmesi ve ikinci tur etkilerin ortaya çıkma riskinin artması halinde, para politikasının sıkılaştırılması gerekebilir." dedi.

Avro Bölgesi'nde ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 3,2 yükseldi.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) Kanada'nın ilk "ortak üye" olmasını istemesine tepki göstermesi de Avrupa'da gümrük tarifelerine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi. Trump, bunu "düşmanca hareket" olarak değerlendirmesi halinde Avrupa'ya ciddi tarifeler getireceğini veya bölgeyle birçok alanda ticareti durduracağını söyledi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,40, İtalya'da MIB 30 yüzde 1,84 ve Almanya'da DAX yüzde 1,03 değer kaybetti.

Gelecek hafta salı günü tüketici güven endeksi, çarşamba günü Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de imalat sanayi PMI, perşembe günü Ifo iş dünyası güven endeksi, cuma günü ise Almanya'da GfK tüketici güveni takip edilecek.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Asya borsaları da petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen fiyatların 100 dolar seviyesinin üzerinde bulunması ve jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle haftayı karışık tamamladı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini 25 baz puan artırarak 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1,25'e çıkardı. Banka faiz kararını 7'ye karşı 2 oyla aldı.

BoJ, ekonomik aktivite ve finansal koşullara bağlı olarak faiz oranlarının artırılmaya devam edileceğini bildirdi.

Faiz artırımının tam bir oybirliğiyle alınmaması, bankanın sıkı para politikasını sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin belirsizliği artırırken, bu durum yenin değer kaybetmesine neden oldu.

Japonya'da ağustos ayına ilişkin enflasyon yüzde 1,9 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti.

Çin'de ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 5,3 ile beklentilerin üzerinde gelirken, sanayi üretimi yüzde 5,2 arttı.

Veriler ülke ekonomisine ilişkin sıkıntıların devam ettiğine işaret ederken, daha fazla mali destek için Pekin yönetimi üzerindeki baskının artabileceği öngörülüyor.

Haftalık bazda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,22 geriledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,57, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,61 yükseldi.

Gelecek hafta perşembe günü Japonya'da imalat sanayi PMI takip edilecek.

BIST 100 HAFTAYI YÜZDE 8,18 KAYIPLA TAMAMLADI

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 8,18 düşerek 13.284,42 puandan kapandı.

Dolar/TL de haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,52 üzerinde 48,7649 seviyesinden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite koşullarının yakından takip edileceğini ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak ve kredi ile piyasa riskine esas tutar hesaplamalarında dikkate alınmamasına karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşananların temelinde sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite probleminin bulunduğunu belirterek, "Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Borsada ve piyasada yapısal sorun yok." dedi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi günü reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, salı günü ise tüketici güven endeksi takip edilecek.