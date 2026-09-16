ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ağustosta yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Endeks, temmuzda yüzde 0,3 gerilemişti.

İthalat fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7 ile Ağustos 2022'den bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.

İhracat fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. Endeks, temmuzda yüzde 1,4 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,6 yükseldi.