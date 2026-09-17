CANLI BORSA
Anasayfa Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 1,01 düşüşle 15.719,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 17 Eylül 2026 09:31

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 7,36 azalışla 15.880,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 15.760,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,01 azalarak 15.719,00 puandan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, bankanın faiz artırımının ardından New York borsasında dün görülen satış baskısı, bugün özellikle vadeli piyasalarda yerini daha iyimser bir görünüme bıraktı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.500 puanın destek, 15.900 ve 16.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

#ABD MERKEZ BANKASI #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30 #FED #VİOP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Yüksek faiz korkusu yeniden güçlendi! Küresel ekonomide borçlanma maliyeti alarmı Yüksek faiz korkusu yeniden güçlendi! Küresel ekonomide borçlanma maliyeti alarmı 15 Eylül 2026 13:55
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti 15 Eylül 2026 13:12
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 15 Eylül 2026 11:53
Çin ekonomisine zayıflayan tüketim ve yatırım baskısı Çin ekonomisine zayıflayan tüketim ve yatırım baskısı 15 Eylül 2026 11:05
Almanya’da toptan eşya fiyatları arttı Almanya'da toptan eşya fiyatları arttı 15 Eylül 2026 11:01
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 15 Eylül 2026 10:59
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 15 Eylül 2026 10:12
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 15 Eylül 2026 10:00
Bitcoin’de düşüş hızlandı: Clarity Act’in geçiş ihtimali yüzde 18’e geriledi Bitcoin'de düşüş hızlandı: Clarity Act'in geçiş ihtimali yüzde 18'e geriledi 15 Eylül 2026 09:58
Çin’de alüminyum üretimi rekor kırdı: Üretim 4 milyon tona yaklaştı Çin'de alüminyum üretimi rekor kırdı: Üretim 4 milyon tona yaklaştı 15 Eylül 2026 09:42
İngiltere’de işsizlik arttı İngiltere'de işsizlik arttı 15 Eylül 2026 09:40
BIST 30 vadeli kontratında düşüş sürüyor: Kritik seviyeler belli oldu BIST 30 vadeli kontratında düşüş sürüyor: Kritik seviyeler belli oldu 15 Eylül 2026 09:32
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.122,5800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13122,58 Yüksek 13122,58
Açılış
48,6789 Değişim 0,0545 Son veri saati:
Düşük 48,6276 Yüksek 48,6821
Açılış
56,0056 Değişim 0,2214 Son veri saati:
Düşük 55,7792 Yüksek 56,0006
Açılış
6.738,9850 Değişim 95,445 Son veri saati:
Düşük 6662,832 Yüksek 6758,277
Açılış
99,8559 Değişim 2,0771 Son veri saati:
Düşük 98,3924 Yüksek 100,4695
Açılış
BİST En Aktif Hisseler