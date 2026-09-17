VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 7,36 azalışla 15.880,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 15.760,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,01 azalarak 15.719,00 puandan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, bankanın faiz artırımının ardından New York borsasında dün görülen satış baskısı, bugün özellikle vadeli piyasalarda yerini daha iyimser bir görünüme bıraktı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.500 puanın destek, 15.900 ve 16.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.