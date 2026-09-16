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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2026 10:52

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. İstihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık artırıma gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Jeopolitik risklerden kaynaklı petrol arzına ilişkin endişelere karşın ABD stoklarındaki artışın etkisiyle petrol fiyatlarında düşüş eğilimi görülüyor.

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan İngiltere'de ağustos ayına ilişkin enflasyonun aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,1 ile beklentiler dahilinde gerçekleşmesine karşın temmuz ayına göre hızlandığı görüldü.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, ülkede enflasyonist baskıları artırdı.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarınki faiz kararı toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor ancak artan enflasyonist beklentilerle bankanın kasım ayı toplantısında faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kazançla 10.699 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 25.497 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 51.830 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.108 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 19.650 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İNGİLTERE #KEVİN WARSH #ABD #ABD MERKEZ BANKASI #İNGİLTERE MERKEZ BANKASI

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