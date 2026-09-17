Her 3 yeni otomobilden biri elektrikli! Avrupa’da satışlar patladı, işte ağustos rakamları

Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı ağustos ayında yüzde 30,5'e yükseldi. E-Mobility Europe ile New AutoMotive tarafından hazırlanan ağustos ayı bültenine göre, takip edilen pazarlarda 202 bin 833 yeni tam elektrikli otomobil tescil edildi.

Tam elektrikli otomobil tescilleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarken, Avrupa Birliği (AB) genelinde elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki pazar payının yüzde 31,2 olduğu öngörüldü.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL TESCİLLERİ 1,67 MİLYONA ULAŞTI

Yıl başından ağustos sonuna kadar Avrupa'nın söz konusu 16 ülkesinde tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 1 milyon 673 bin 856 oldu.

Elektrikli otomobillerin yılın ilk 8 ayındaki pazar payı ise yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

Araştırmada, Avrupa elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa'nın öncülük ettiği belirtildi.

FRANSA'DA PAY YÜZDE 38,3'E ÇIKTI

Fransa'da tam elektrikli otomobillerin ağustos ayındaki pazar payı yüzde 38,3'e ulaştı. Ülkedeki elektrikli otomobil tescilleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,2 arttı.

Almanya'da ise ağustos ayında 68 bin 980 tam elektrikli otomobil tescil edildi. Elektrikli otomobillerin ülkedeki yeni araç satışlarından aldığı pay yüzde 32,5 olarak kaydedildi.

NORVEÇ'TE YENİ OTOMOBİLLERİN YÜZDE 98,7'Sİ ELEKTRİKLİ

Elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payında Norveç ilk sıralarda yer aldı. Norveç'te ağustos ayında yeni araç satışlarının yüzde 98,7'sini tam elektrikli otomobiller oluşturdu.

Bu oran Danimarka'da yüzde 85,9, Finlandiya'da yüzde 52,3 ve Hollanda'da yüzde 48,9 olarak kayıtlara geçti.

ARAŞTIRMA 16 AVRUPA ÜLKESİNİ KAPSIYOR

Araştırma; Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'deki yeni otomobil tescillerini kapsıyor.

Söz konusu ülkelerin, AB otomobil pazarının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğu belirtildi.