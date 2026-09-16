CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,80 değer kaybederek 13.363,87 puana düştü.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2026 13:16

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 528,43 puan ve yüzde 3,80 azalışla 13.363,87 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 128,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,75, holding endeksi yüzde 4,70 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken en fazla kaybeden ise yüzde 9,67 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #KEVİN WARSH #BANKACILIK ENDEKSİ #BIST 100 #BORSA İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Çin ekonomisine zayıflayan tüketim ve yatırım baskısı Çin ekonomisine zayıflayan tüketim ve yatırım baskısı 15 Eylül 2026 11:05
Almanya’da toptan eşya fiyatları arttı Almanya'da toptan eşya fiyatları arttı 15 Eylül 2026 11:01
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 15 Eylül 2026 10:59
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 15 Eylül 2026 10:12
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 15 Eylül 2026 10:00
Bitcoin’de düşüş hızlandı: Clarity Act’in geçiş ihtimali yüzde 18’e geriledi Bitcoin'de düşüş hızlandı: Clarity Act'in geçiş ihtimali yüzde 18'e geriledi 15 Eylül 2026 09:58
Çin’de alüminyum üretimi rekor kırdı: Üretim 4 milyon tona yaklaştı Çin'de alüminyum üretimi rekor kırdı: Üretim 4 milyon tona yaklaştı 15 Eylül 2026 09:42
İngiltere’de işsizlik arttı İngiltere'de işsizlik arttı 15 Eylül 2026 09:40
BIST 30 vadeli kontratında düşüş sürüyor: Kritik seviyeler belli oldu BIST 30 vadeli kontratında düşüş sürüyor: Kritik seviyeler belli oldu 15 Eylül 2026 09:32
Piyasalarda tahvil faizleri ve yapay zeka baskısı sürüyor Piyasalarda tahvil faizleri ve yapay zeka baskısı sürüyor 15 Eylül 2026 09:28
ECB’den faiz artışı sinyali: Enerji fiyatlarındaki yükseliş endişe veriyor ECB'den faiz artışı sinyali: Enerji fiyatlarındaki yükseliş endişe veriyor 14 Eylül 2026 16:48
Almanya’da benzin fiyatları rekor seviyede! Almanya’da benzin fiyatları rekor seviyede! 14 Eylül 2026 14:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.273,9900 Değişim 781,52 Son veri saati:
Düşük 13095,83 Yüksek 13877,35
Açılış
48,6596 Değişim 0,0995 Son veri saati:
Düşük 48,5819 Yüksek 48,6814
Açılış
56,1791 Değişim 0,1807 Son veri saati:
Düşük 56,0918 Yüksek 56,2725
Açılış
6.801,5880 Değişim 114,939 Son veri saati:
Düşük 6688,986 Yüksek 6803,925
Açılış
101,0408 Değişim 2,2553 Son veri saati:
Düşük 99,2858 Yüksek 101,5411
Açılış
BİST En Aktif Hisseler