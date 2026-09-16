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ABD'de perakende satışlar ağustosta beklentileri aştı

ABD'de perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD’de perakende satışlar ağustosta beklentileri aştı
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2026 16:13

Son Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2026 16:14

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışların tutarı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artarak 773,9 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,8 artması yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen perakende satışlar, temmuzda yüzde 0,5 azalmıştı. Perakende satışlar ağustosta yıllık bazda ise yüzde 6 arttı.

Söz konusu dönemde satış tutarındaki en yüksek artış benzin istasyonlarında kaydedildi.

Benzin istasyonlarının yanı sıra mağaza dışı perakendeciler, çeşitli mağaza perakendecileri, elektronik ve beyaz eşya satılan mağazalar, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlar, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, mobilya mağazaları, giyim mağazaları, genel ürün mağazaları, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar ile gıda ve içecek mağazalarında satışlar arttı.

Buna karşın, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda satışlar geriledi.

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