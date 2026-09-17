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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı sonrası tahvil piyasalarında satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
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Oluşturma Tarihi 17 Eylül 2026 10:42

Fed, dün Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitti. Karar 12 üyenin oy birliğiyle alınırken bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltildi. 2027 için ise yüzde 2,3 olarak korundu. Enflasyon tahminini 2028 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize eden Fed, 2029 için yüzde 2 olarak belirledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği de 18 yetkiliden 16'sının bu yıl en az bir faiz artışı daha öngördüğünü ortaya koydu.

Fed Başkanı Kevin Warsh, düzenlediği basın toplantısında, "Gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle." diye konuştu. Warsh'un açıklamalarıyla Fed'in enflasyonla mücadeleyi etkin şekilde sürdüreceğine yönelik öngörüler güçlendi.

Bankanın yıl sonuna kadar ilave bir sıkılaşma adımı daha atabileceği öngörülerinin artmasıyla dolar endeksi 100 seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'de 2 yıllık tahvil faizi yükselirken uzun vadeli getirilerin daha sınırlı tepki verdiğini belirterek, uzun vadeli faizlerin kısa vadeli faizler kadar yükselmemesinin uzun vadede enflasyonun, büyümenin veya politika faizlerinin daha sınırlı kalacağı beklentisini yansıtabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa'da tahvil piyasalarındaki satış baskısının da azalması dikkati çekerken, bu durum bölge piyasalarında olumlu karşılandı.

Öte yandan, jeopolitik gelişmelere bakıldığında ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım (İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." dedi.

Trump'ın açıklamalarının yanı sıra ABD yetkililerinin Yemen'deki İran destekli Husi milisleriyle Umman'da gizli görüşmeler gerçekleştirdiğine ve Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağına ilişkin haberler de küresel piyasalarda risk iştahını artıran başka bir faktör oldu.

Bu gelişmelerle dün yüzde 2,7 azalışla 105,8 dolar seviyesine gerileyen kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yatay seyrediyor.

BOE FAİZ KARARI BUGÜN PİYASALARIN ODAĞINDA BULUNACAK

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı bugün piyasaların odağında bulunacak. BoE'nin bugünkü faiz kararı toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor ancak artan enflasyonist beklentilerle bankanın kasım ayı toplantısında faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üyesi" olmasının önünü açmak istediklerini söyledi.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 641 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 kazançla 10.785 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 25.728 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 52.277 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 8.182 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.776 puanda bulunuyor.

Analistler, başta Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve BoE'nin faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA #ABD MERKEZ BANKASI #KEVİN WARSH #DONALD TRUMP

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