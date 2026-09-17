Fed ekimde faiz artıracak mı? Goldman Sachs beklentisini açıkladı

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında yaptığı 25 baz puanlık faiz artışının ardından ekim toplantısında da politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor. Banka tarafından yayımlanan notta, bir sonraki faiz artışı için en olası zamanın ekim toplantısı olduğu belirtildi.

Goldman Sachs, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine "daha zamanında dönüşü" desteklemeyi amaçlayan faiz artışlarını art arda toplantılarda gerçekleştirmesinin en doğal seçenek olduğunu değerlendirdi.

GOLDMAN SACHS EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre Fed'in bir sonraki faiz artışı için en olası dönem ekim toplantısı olacak.

Wall Street bankası, faiz artışlarının arka arkaya toplantılarda gerçekleştirilmesinin, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine "daha zamanında dönüşü" destekleme amacı açısından en doğal seçenek olduğunu belirtti.

FAİZLER 2027'YE GİRERKEN YÜKSEK KALABİLİR

J.P. Morgan Asset Management Stratejisti Tai Hui de ABD faiz oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hui, ABD faiz oranlarının 2027'ye girerken yüksek seviyelerde kalmasının muhtemel olduğunu belirtti. Fed yetkililerinin tahminlerinin eylül toplantısında fazla değişmediğine dikkat çeken Hui, güncellenen medyan projeksiyonun yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha işaret ettiğini söyledi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ İÇİN DEĞERLEME UYARISI

Fed'in 2027'ye girerken şahin duruşunu korumasının yatırımcıları varlık değerlemelerini yeniden değerlendirmeye yöneltebileceğini belirten Hui, özellikle faiz hareketlerine duyarlı olabilecek görece pahalı teknoloji hisselerine dikkat çekti.

Hui'ye göre bu nedenle öngörülebilir gelecekte hisse senedi piyasasındaki yükselişi daha da ileri taşıyacak bir katalizör ortaya çıkması olası görünmüyor.

Bununla birlikte Hui, ABD politika faizinin yeniden yüzde 5'in üzerine çıkması ihtimalinin sınırlı olduğunu ifade etti.