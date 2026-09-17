Sterlinde sınırlı yükseliş: Gözler BoE faiz kararında

İngiliz sterlini, dolar karşısında hafif alıcılı bir görünüm sergiliyor. GBP/USD paritesinde yaklaşık yüzde 0,1 oranında yükseliş görülürken, parite 1,33-1,34 aralığındaki hareketini sürdürüyor.

Dolar endeksindeki yatay görünüm, sterlin üzerindeki baskının azalmasına katkı sağlarken, küresel piyasalarda risk iştahının zayıf seyretmesi paritedeki yükselişin hız kazanmasını sınırlıyor.

GBP/USD'DE GÖZLER İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA

Sterlin açısından piyasaların en önemli gündem maddesi BoE'nin para politikası kararı. İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini mevcut seviyesinde sabit bırakması beklenirken, yatırımcılar özellikle karar metnindeki enflasyon ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajlara odaklanıyor.

İngiltere'de manşet enflasyonun yüzde 3 seviyesine yakın seyretmesi, BoE'nin temkinli yaklaşımını sürdürme ihtimalini gündemde tutuyor. Para piyasalarında da bankanın faiz politikasına ilişkin görece şahin mesajlarını koruyabileceği beklentisi öne çıkıyor.

BoE'den gelecek olası şahin açıklamalar sterline kısa vadede destek sağlayabilecek bir gelişme olarak değerlendirilirken, daha güvercin bir yönlendirme GBP/USD üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

GBP/USD İÇİN KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik görünümde 1,3400 seviyesi, GBP/USD paritesi açısından kısa vadeli önemli bir eşik olarak takip ediliyor.

Paritenin 1,3400 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1,3450 direnci gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,3350 ve 1,3300 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

BoE faiz kararı ve bankanın vereceği ileriye dönük mesajlar, GBP/USD'nin kısa vadeli yönü açısından belirleyici başlıklar arasında yer alıyor.