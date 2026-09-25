Enerji fiyatları Almanya’da tüketiciyi vurdu: Güven endeksi geriledi

Almanya'da tüketici güveni, ekim ayında Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve yükselen enerji fiyatlarının hanehalklarının alım gücünü zayıflatacağı endişesiyle geriledi. GfK ile Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre 3,8 puan azalarak eksi 30,6 puana düştü.

Analistler de endeksin eksi 30,6 puana gerilemesini bekliyordu. Ekim için öngörülen değer, mayıstan bu yana görülen en düşük seviye olurken, aynı zamanda yılın en kötü ikinci verisi olarak kayıtlara geçti.

GELİR BEKLENTİLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Tüketici güvenindeki gerilemede özellikle gelir beklentilerindeki sert düşüş ve tasarruf eğilimindeki artış etkili oldu.

Gelir beklentisi endeksi eylülde 16,7 puan birden düşerek eksi 15,0 puana geriledi. Bu değer, akaryakıt indiriminin uygulamaya konulmasından hemen önce Nisan 2026'da görülen eksi 24,4 puanlık seviyenin ardından hanehalklarının gelir beklentilerindeki en düşük seviye oldu.

TASARRUF EĞİLİMİ KÜRESEL KRİZ DÖNEMİ SEVİYESİNDE

Yüksek enerji fiyatlarının oluşturduğu belirsizliğin tüketicileri harcama yerine birikim yapmaya yönelttiği belirtildi. Tüketicilerin tasarruf eğilimi endeksi 6 puan artarak 21,5 puana yükseldi.

Özellikle mali durumu iyi olan hanehalklarında tasarruf eğilimindeki artış dikkat çekti. GfK'nın açıklamasında, bu ailelerin yüksek enflasyondan kaynaklanan alım gücü kayıplarını daha fazla birikim yaparak telafi etmeye çalıştıkları belirtildi.

NIM Tüketici Araştırmaları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, "Hanehalklarının büyük çoğunluğu, yüksek enerji fiyatlarının alım güçlerini azaltmasını bekliyor. Bu durum, tüketicilerin önümüzdeki 12 aya ilişkin gelir beklentilerinde daha şüpheci davranmalarına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Bürkl, tüketicilerin tasarruf eğilimi endeksinin 6 puan artarak 21,5 puana yükseldiğini hatırlatarak, benzer seviyede yüksek bir tasarruf eğiliminin en son 2008 yılındaki küresel finans ve ekonomik kriz döneminde ölçüldüğünü belirtti.

SATIN ALMA EĞİLİMİ DÜŞÜK SEYREDİYOR

Tüketicilerin satın alma eğilimi eylülde 1 puanlık düşüşle eksi 10,8 puana geriledi. Endeks, 3 yılı aşkın süredir eksi 10 puan seviyesinin çevresinde dalgalanıyor.

Tüketicilerin genel ekonomik gidişata ilişkin beklentileri ise ivme kaybetmesine rağmen üst üste beşinci kez hafif artış gösterdi. Ekonomik beklenti endeksi yarım puan yükselerek eksi 3,4 puana ulaştı.

ALMANYA EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Alman ekonomisi, İran'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının oluşturduğu baskıya rağmen yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyerek yeniden zemin kazandı.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin oluşturduğu olumsuz tabloya rağmen yapay zeka ile savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi desteklediği belirtiliyor.

Ekonomi enstitülerinin birçoğu Almanya'nın bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltirken, hükümet şu an için yüzde 0,5'lik büyüme öngörüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Almanya ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseltti. Tahmin artışında yapay zeka ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımlarının belirleyici olduğu belirtildi.