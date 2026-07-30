Citi’den Fed faiz indirimi tahmini: İlk adım için ekim ayını işaret etti

ABD Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyerek sabit tutmasının ardından Citi, yılın geri kalanına ilişkin faiz beklentilerini korudu. Bankanın ekonomistleri Andrew Hollenhorst ve Veronica Clark, Fed'in ilerleyen dönemde gevşeme adımları atacağı yönündeki tahminlerini sürdürdü.

Citi tarafından müşterilere gönderilen analiz notunda, Fed'in mevcut kararına rağmen faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin devam ettiği belirtildi. Analistler, ekonomik görünümdeki gelişmelerin merkez bankasını yıl içinde daha destekleyici bir para politikasına yöneltebileceğini ifade etti.

WARSH'IN AÇIKLAMALARINDA FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ ARANDI

Citi ekonomistleri, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrası açıklamalarında iki önemli güvercin sinyal bulunduğunu değerlendirdi. Warsh'ın enflasyondaki ilerlemeyi değerlendirirken geniş kapsamlı verilere bakılacağını belirtmesi ve reel tahvil getirilerindeki yükselişin finansal koşulları zaten sıkılaştırdığını ifade etmesi, faiz indirimlerine yönelik beklentileri destekleyen unsurlar olarak öne çıktı.

Bu mesajların, Fed'in önümüzdeki dönemde para politikasında daha fazla hareket alanına sahip olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.

CİTİ ÜÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Citi, ABD iş gücü piyasasında önümüzdeki aylarda yavaşlama yaşanabileceğini ve işsizlik oranının kademeli olarak yükselebileceğini tahmin ediyor. Bankaya göre istihdam piyasasındaki olası zayıflama, Fed'in faiz indirimine yönelmesinde etkili olabilir.

Bu kapsamda Citi, ilk faiz indiriminin ekim ayında gerçekleşmesini, ardından aralık ve ocak aylarında da ek indirimlerin gelmesini bekliyor.