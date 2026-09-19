Çin’e doğrudan yabancı yatırımlarda düşüş sürdü: 8 ayda yüzde 5,3 geriledi

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda son üç yıldır devam eden düşüş, 2026'nın ilk 8 ayında da sürdü. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-ağustos döneminde doğrudan yabancı yatırımlar 479,9 milyar yuan (71,6 milyar dolar) olurken, güncel kullanılan yabancı sermaye miktarı yıllık bazda yüzde 5,3 geriledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİNE YATIRIM ARTTI

İlk 8 ayda imalat sektörüne yapılan yabancı yatırımlar 119,5 milyar yuan (17,8 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar ise 350,4 milyar yuan (52,3 milyar dolar) oldu.

Doğrudan yabancı yatırımlarda yüksek teknoloji sektörleri öne çıktı. Bu alanlara yapılan yatırımlar yıllık bazda yüzde 35,1 artarak 200,2 milyar yuana (29,8 milyar dolar) ulaştı. Yüksek teknoloji yatırımları toplam doğrudan yabancı yatırımların yüzde 41,7'sini oluşturdu.

Çin Ticaret Bakanlığı, doğrudan yabancı yatırımların azaldığı sektörlere ilişkin istatistik paylaşmadı. Buna karşılık AR-GE ve tasarım hizmetlerinde yatırımların yüzde 74, bilimsel ve teknolojik buluşların ticarileştirilmesi hizmetlerinde yüzde 64,2, elektronik ve iletişim donanımları imalatında ise yüzde 41,9 arttığı belirtildi.

FRANSA, İSVİÇRE VE GÜNEY KORE'DEN YATIRIM ARTTI

Gelen yatırımların azaldığı ülkelere ilişkin istatistikler paylaşılmazken, Fransa'dan yapılan yatırımların yüzde 39,2, İsviçre'den yüzde 16,7 ve Güney Kore'den yüzde 16,5 arttığı ifade edildi.

Çin'de 2026'nın ilk 8 ayında yabancı yatırımla 42 bin 582 şirket kuruldu. Yeni kurulan yabancı yatırımlı şirketlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artış kaydetti.

YABANCI YATIRIMLARDA ÜÇ YILLIK DÜŞÜŞ

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti.

Yabancı yatırımlar 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 düşerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert yıllık gerilemeyi kaydetti. 2025'te de doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 9,5 azaldı.

Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışındaki düşüşte ABD ile jeopolitik rekabet, teknoloji alanındaki kısıtlamalar ve tarife politikalarının oluşturduğu ekonomik belirsizliklerin etkili olduğu değerlendiriliyor.