CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Çin ekonomisine zayıflayan tüketim ve yatırım baskısı

Çin ekonomisine zayıflayan tüketim ve yatırım baskısı

Çin'de sanayi üretimi ağustosta yüzde 5,2 artarak önceki aya göre hızlandı. Buna karşın perakende satışlardaki artış yüzde 0,4'e gerilerken, sabit sermaye yatırımları yılın ilk 8 ayında yüzde 7,2 azaldı.

Çin ekonomisine zayıflayan tüketim ve yatırım baskısı
AA AA

Oluşturma Tarihi 15 Eylül 2026 11:05

Çin ekonomisinde ağustos ayına ilişkin veriler, ihracatın sanayi üretimini desteklemeye devam ettiğini ancak iç talep ve yatırımlardaki zayıflığın sürdüğünü gösterdi. Sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarken, tüketimin önemli göstergelerinden perakende satışlar yüzde 0,4 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİ İHRACATLA HIZLANDI

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ağustosta yüzde 5,2 arttı. Böylece temmuzda kaydedilen yüzde 4,5'lik artış geride bırakıldı.

Sanayi üretimindeki yükselişte, iç talepteki zayıflığa rağmen uluslararası piyasalarda Çin'in ihraç ürünlerine yönelik güçlü talebin etkisi öne çıktı.

Sanayi üretimi yılın ilk iki ayında yüzde 6,3, martta yüzde 5,7, nisanda yüzde 4,1, mayısta yüzde 4,5 ve haziranda yüzde 5,3 artmıştı.

TÜKETİMDEKİ ZAYIFLIK SÜRÜYOR

Çin'de tüketimin önemli göstergelerinden perakende satışlar ağustosta yıllık bazda yüzde 0,4 arttı. Bu oran, temmuzdaki yüzde 0,6'lık artışın altında kaldı.

Perakende satışlarda yılın ilk iki ayında yüzde 2,8, martta yüzde 1,7 ve nisanda yüzde 0,2 artış kaydedilmişti. Mayısta yüzde 0,6 gerileyen perakende satışlar, 3,5 yıl aradan sonra ilk kez düşüş göstermişti.

Satışlar haziranda yüzde 1, temmuzda ise yüzde 0,6 artmasına rağmen ağustos verisi iç talepteki zayıflığın sürdüğüne işaret etti.

YATIRIMLARDAKİ GERİLEME HIZLANDI

Ekonominin önemli göstergelerinden sabit sermaye yatırımlarında da düşüş devam etti.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını kapsayan sabit sermaye yatırımları, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azaldı. İlk 7 aydaki yüzde 6,7'lik düşüş dikkate alındığında yatırımlardaki gerilemenin hızlandığı görüldü.

Gayrimenkul sektöründeki zayıflık da yatırımlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Gayrimenkul yatırımları ilk 8 ayda yıllık bazda yüzde 19,9 geriledi. İlk 7 aydaki düşüş yüzde 19,2 seviyesindeydi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 5,3'E ÇIKTI

Çin'de kentlerdeki genel işsizlik oranı da ağustos ayında yükseldi.

Temmuzda yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, ağustos sonunda 0,1 puan artarak yüzde 5,3 oldu.

Böylece ağustos verileri, Çin ekonomisinde ihracata dayalı sanayi üretiminin güçlü kalmasına karşın tüketim, yatırımlar ve istihdam tarafında zayıflığın devam ettiğini ortaya koydu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ÇİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor 14 Eylül 2026 09:54
Gram altın 6 bin 765 liradan işlem görüyor Gram altın 6 bin 765 liradan işlem görüyor 14 Eylül 2026 09:28
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 14 Eylül 2026 09:31
Küresel piyasalar karışık seyirde: Gözler Fed’in faiz kararında Küresel piyasalar karışık seyirde: Gözler Fed'in faiz kararında 14 Eylül 2026 09:07
OpenAI bu yıl halka açılmayacak OpenAI bu yıl halka açılmayacak 13 Eylül 2026 09:03
ABD bütçesinde 167 milyar dolarlık açık: Beklentiler tutmadı ABD bütçesinde 167 milyar dolarlık açık: Beklentiler tutmadı 12 Eylül 2026 08:55
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüksek seyrediyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüksek seyrediyor 11 Eylül 2026 16:50
ABD enflasyonu belli oldu ABD enflasyonu belli oldu 11 Eylül 2026 15:34
Almanya’da şirket iflasları son 13 yılın zirvesinde! Almanya'da şirket iflasları son 13 yılın zirvesinde! 11 Eylül 2026 13:59
AB’den Ukrayna’ya 6,1 milyar avroluk savunma desteği AB’den Ukrayna’ya 6,1 milyar avroluk savunma desteği 11 Eylül 2026 13:43
ABD’de bir ilk! Dizel fiyatı galon başına 6 doları aştı ABD'de bir ilk! Dizel fiyatı galon başına 6 doları aştı 11 Eylül 2026 13:40
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 11 Eylül 2026 13:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.974,3100 Değişim 289,51 Son veri saati:
Düşük 13962,72 Yüksek 14252,23
Açılış
48,6417 Değişim 0,0245 Son veri saati:
Düşük 48,6165 Yüksek 48,641
Açılış
56,1529 Değişim 0,1309 Son veri saati:
Düşük 56,1058 Yüksek 56,2367
Açılış
6.672,5680 Değişim 83,745 Son veri saati:
Düşük 6668,131 Yüksek 6751,876
Açılış
98,2364 Değişim 1,6072 Son veri saati:
Düşük 97,8609 Yüksek 99,4681
Açılış
BİST En Aktif Hisseler