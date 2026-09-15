Çin ekonomisine zayıflayan tüketim ve yatırım baskısı

Çin ekonomisinde ağustos ayına ilişkin veriler, ihracatın sanayi üretimini desteklemeye devam ettiğini ancak iç talep ve yatırımlardaki zayıflığın sürdüğünü gösterdi. Sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarken, tüketimin önemli göstergelerinden perakende satışlar yüzde 0,4 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİ İHRACATLA HIZLANDI

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ağustosta yüzde 5,2 arttı. Böylece temmuzda kaydedilen yüzde 4,5'lik artış geride bırakıldı.

Sanayi üretimindeki yükselişte, iç talepteki zayıflığa rağmen uluslararası piyasalarda Çin'in ihraç ürünlerine yönelik güçlü talebin etkisi öne çıktı.

Sanayi üretimi yılın ilk iki ayında yüzde 6,3, martta yüzde 5,7, nisanda yüzde 4,1, mayısta yüzde 4,5 ve haziranda yüzde 5,3 artmıştı.

TÜKETİMDEKİ ZAYIFLIK SÜRÜYOR

Çin'de tüketimin önemli göstergelerinden perakende satışlar ağustosta yıllık bazda yüzde 0,4 arttı. Bu oran, temmuzdaki yüzde 0,6'lık artışın altında kaldı.

Perakende satışlarda yılın ilk iki ayında yüzde 2,8, martta yüzde 1,7 ve nisanda yüzde 0,2 artış kaydedilmişti. Mayısta yüzde 0,6 gerileyen perakende satışlar, 3,5 yıl aradan sonra ilk kez düşüş göstermişti.

Satışlar haziranda yüzde 1, temmuzda ise yüzde 0,6 artmasına rağmen ağustos verisi iç talepteki zayıflığın sürdüğüne işaret etti.

YATIRIMLARDAKİ GERİLEME HIZLANDI

Ekonominin önemli göstergelerinden sabit sermaye yatırımlarında da düşüş devam etti.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını kapsayan sabit sermaye yatırımları, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azaldı. İlk 7 aydaki yüzde 6,7'lik düşüş dikkate alındığında yatırımlardaki gerilemenin hızlandığı görüldü.

Gayrimenkul sektöründeki zayıflık da yatırımlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Gayrimenkul yatırımları ilk 8 ayda yıllık bazda yüzde 19,9 geriledi. İlk 7 aydaki düşüş yüzde 19,2 seviyesindeydi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 5,3'E ÇIKTI

Çin'de kentlerdeki genel işsizlik oranı da ağustos ayında yükseldi.

Temmuzda yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, ağustos sonunda 0,1 puan artarak yüzde 5,3 oldu.

Böylece ağustos verileri, Çin ekonomisinde ihracata dayalı sanayi üretiminin güçlü kalmasına karşın tüketim, yatırımlar ve istihdam tarafında zayıflığın devam ettiğini ortaya koydu.