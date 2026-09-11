AB’den Ukrayna’ya 6,1 milyar avroluk savunma desteği

AB Komisyonu, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarına yönelik alınan yeni finansman kararına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "AB Komisyonu, bugün, Ukrayna'nın hava ve füze savunması, mühimmat, insansız hava araçları (İHA) ve elektronik harp alanlarında çeşitli savunma ürünleri tedarik etmesi amacıyla ilave 6,1 milyar avro tutarında kaynağı onayladı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kaynağın, Ukrayna'nın Rusya'nın yoğunlaşan balistik füze ve İHA saldırılarına karşı koyma kapasitesini güçlendirmek amacıyla kullanılacağı belirtilen açıklamada, finansmanın AB ve Ukrayna merkezli şirketlerden savunma ürünü tedarikini destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, kararın Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan ABD yapımı PAC-3 füzelerini satın almasına da imkan sağlayacağına işaret edildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bugün, Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, füzeler, dronlar ve elektronik harp sistemleri temin etmesine yardımcı olmak için 6,1 milyar avro onayladık." bilgisini paylaştı.

AB üyesi ülkelerin ve NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirten von der Leyen, bu yolla Ukrayna'nın adil ve kalıcı barışa ulaşmasını amaçladıklarını vurguladı.

Finansman, 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar avroluk "Ukrayna Destek Kredisi" kapsamında sağlanacak. Söz konusu AB kredisinin 30 milyar avrosu bütçe desteğine, 60 milyar avrosu ise savunma harcamalarına ayrılmıştı.