CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ABD'de bir ilk! Dizel fiyatı galon başına 6 doları aştı

ABD'de bir ilk! Dizel fiyatı galon başına 6 doları aştı

ABD'de dizel fiyatı, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıktı.

ABD’de bir ilk! Dizel fiyatı galon başına 6 doları aştı
AA AA

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2026 13:40

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, dizelin galon fiyatı bugün itibarıyla ülke genelinde 6,05 dolara ulaştı.

Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle bugün haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 yükseldi. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı saat 13.08 itibarıyla 104 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 99,25 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD'de rafineri maliyetleri ve nihai ürün fiyatları üzerinden dizel fiyatlarına yansıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'ta ABD'de 3,75 dolar olan dizelin galon fiyatı bugün 6,05 dolara yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeyle savaşa girdiklerini savunarak, "Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #DONALD TRUMP #ABD #BRENT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 10 Eylül 2026 10:00
Konut sahiplerini ilgilendiren teklif: Boş evlere ve kiralamalara yeni düzenleme yolda Konut sahiplerini ilgilendiren teklif: Boş evlere ve kiralamalara yeni düzenleme yolda 09 Eylül 2026 15:21
BIST 100 yükselişini sürdürdü: Gözler 14.700 puanda BIST 100 yükselişini sürdürdü: Gözler 14.700 puanda 09 Eylül 2026 13:25
Çin’de enflasyon ağustosta hızlandı: Fiyatlar yeniden yükselişte Çin'de enflasyon ağustosta hızlandı: Fiyatlar yeniden yükselişte 09 Eylül 2026 12:37
ECB’den 2. faiz artışı sinyali: Gözler Lagarde’ın mesajlarında ECB'den 2. faiz artışı sinyali: Gözler Lagarde'ın mesajlarında 09 Eylül 2026 12:21
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 09 Eylül 2026 10:37
Çin’in petrol talebi 2026’da düşecek: Tüketim üçüncü yıl geriliyor Çin’in petrol talebi 2026’da düşecek: Tüketim üçüncü yıl geriliyor 09 Eylül 2026 09:53
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 09 Eylül 2026 09:51
Rafineri marjları rekor seviyeye ulaştı Rafineri marjları rekor seviyeye ulaştı 09 Eylül 2026 09:49
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 09 Eylül 2026 09:40
Küresel piyasalarda enerji arzı ve Fed endişesi ön planda Küresel piyasalarda enerji arzı ve Fed endişesi ön planda 09 Eylül 2026 09:15
ABD’de tüketici kredileri temmuzda arttı ABD'de tüketici kredileri temmuzda arttı 09 Eylül 2026 08:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.419,2300 Değişim 104,14 Son veri saati:
Düşük 14354,12 Yüksek 14458,26
Açılış
14.420,4400 Değişim 104,14 Son veri saati:
Düşük 14354,12 Yüksek 14458,26
Açılış
48,6106 Değişim 0,1013 Son veri saati:
Düşük 48,5117 Yüksek 48,613
Açılış
56,3981 Değişim 0,1870 Son veri saati:
Düşük 56,3251 Yüksek 56,5121
Açılış
6.790,9620 Değişim 94,145 Son veri saati:
Düşük 6721,002 Yüksek 6815,147
Açılış
100,0095 Değişim 2,0351 Son veri saati:
Düşük 98,5532 Yüksek 100,5883
Açılış
BİST En Aktif Hisseler