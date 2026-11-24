Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında ekim ayında satışlar artışını sürdürdü. Yeni otomobil tescilleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 yükselerek 939 bin 447'ye ulaştı. Elektrikli otomobil satışları ise yıllık bazda yüzde 61,4 artışla 279 bin 799 olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 74,4

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Verilere göre, geçen yıl ekimde 915 bin 704 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 939 bin 447'ye yükseldi.

Ekim ayında satılan yeni otomobillerin yüzde 33,7'sini hibrit, yüzde 29,8'ini elektrikli, yüzde 16,9'unu benzinli, yüzde 10,9'unu fişli (plug-in) hibrit, yüzde 5,4'ünü dizel ve yüzde 3,2'sini diğer yakıt türlerini kullanan araçlar oluşturdu.

Elektrikli otomobil satışları ekimde yıllık bazda yüzde 61,4 artarak 279 bin 799'a çıktı. Elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobillerin toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 74,4 olarak hesaplandı.

BÜYÜK PAZARLARDA SATIŞLAR ARTTI

AB'nin önde gelen otomobil pazarlarında da ekim ayında artış görüldü. Yeni otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 7 ve İspanya'da yüzde 1,8 yükseldi.

Ocak-ekim döneminde AB genelindeki yeni otomobil satışları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 artarak 9 milyon 455 bin 704'e ulaştı.

EN ÇOK SATIŞI VOLKSWAGEN GRUBU YAPTI

Otomotiv üreticileri arasında ekim ayında en fazla yeni otomobil satışını 241 bin 263 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde bulunduran Stellantis Grubu, 129 bin 902 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 94 bin 281 yeni otomobil satışıyla üçüncü oldu.