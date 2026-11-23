Gümüş fiyatları yeni haftaya değer kazanarak başladı. Geçtiğimiz hafta son 14 ayın en düşük seviyelerini gören gümüş toparlanıyor. Peki, gram gümüş ne kadar oldu?

GÜMÜŞ FİYATLARI DEĞER KAZANDI

Gümüş, pazartesi günü yüzden fazla yükselerek ons başına 42 doların üzerine çıktı. Fiyatlardaki yükselişte ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına yönelik söylemlerinin yumuşaması etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in son enflasyon verilerine yanıt olarak para politikasını çok agresif bir şekilde sıkılaştırmasının ABD ekonomisini riske atabileceği konusunda uyardı.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını yaklaşık %93 olarak fiyatlandırırken, Fed'in faizleri değiştirmeme olasılığını ise yaklaşık %7 olarak değerlendiriyor.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Öte yandan gram gümüş fiyatları da değişti. Gram gümüş 68,67 liradan işlem görmeye başladı.