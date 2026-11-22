Ons altındaki hareketler küresel piyasalarda gram altın tarafını da etkiledi. 22 Kasım güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları cuma günü ons başına 3.540 dolara doğru gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Böylelikle 8 ayın en sert kayıplarını kaydetti. Fiyatlar, şahin bir Fed görünümü, daha güçlü bir ABD doları ve devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle baskı altında kaldı.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın ons altındaki değer kayıpları ile beraber düşüşe geçti. Gram altın cuma günü kapanışta 6 bin lira seviyelerinin üzerinden işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:5.730,97

SATIŞ:5.731,95

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:9.649,30

SATIŞ:9.872,62

TAM ALTIN

ALIŞ:38.597,22

SATIŞ:39.369,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:40.123,00

SATIŞ:40.737,00