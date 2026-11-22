Gümüş fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değer kaybetmeye devam etti. Ons gümüş tarafında gerçekleşen kayıplardan gram gümüş de etkilendi. İşte piyasalarda son durum…

SON BİR YILIN EN BÜYÜK KAYBI

Ons gümüş, Cuma günü şahin bir Federal Rezerv görünümü, daha güçlü bir ABD doları ve süregelen enflasyon endişelerinin etkisiyle ons başına 42 doların altına düşerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

ŞAHİN MESAJLAR

CME FedWatch Tool'a göre piyasalar, Aralık ayında ABD'nin 25 baz puanlık bir faiz artırımına %99 olasılıkla işaret ediyor. Birçok Fed yetkilisi, enflasyonu merkez bankasının %2'lik hedefine yaklaştırmak için kısıtlayıcı para politikasının sürdürülmesini destekledi.

Fed Başkanı Christopher Waller, 50 baz puanlık daha büyük bir artırımın düşünülebileceğini öne sürerken, Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, daha fazla sıkılaştırmayı gerektirebilecek yukarı yönlü enflasyon riskleri konusunda uyardı.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gümüşün gram fiyatı ons tarafındaki değer kayıpları ile 66,65 TL seviyelerine kadar geriledi.