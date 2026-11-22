Altın fiyatları üzerinde cuma günü satış baskısı derinleşti. ABD'li finans şirketi Walsh Trading yöneticisi Sean Lusk ise ons altın için kritik eşiği açıklayarak değerlendirmelerde bulundu.

300 DOLAR DAHA GERİLEYEBİLİR

Sean Lusk, ons altında 3.500 doların kritik eşik olduğunu belirterek, bu seviyenin korunamaması halinde fiyatların yaklaşık 300 dolar daha gerileyebileceği uyarısında bulundu. Kitco News'e açıklamalarda bulunan Lusk, vadeli işlemlerde 3.573 dolar seviyesini de yakından izlediğini söyledi.

ALTIN ÜZERİNDE BASKI DEVAM EDİYOR

Lusk, altının geçen yıl temmuzda 3.263 dolarda dip yaptıktan sonra yatay seyre geçtiğini hatırlattı. Lusk, altında bir sonraki önemli destek bölgesinin 3.256-3.280 dolar aralığı olabileceğini kaydetti.

Değerli metallerdeki pozisyonların aşırı büyümesinin de satışları artırdığını belirten Lusk, çok sayıda yatırımcının uzun pozisyonda yakalandığını söyledi. Faiz artışı ihtimali ve hisse senetlerindeki sert düşüşün de altın üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Mevsimsel etkilerin kasım ayında altın fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirten Lusk, yatırımcıların alım için acele etmemesi gerektiğini savundu. Lusk, alıcıların yeniden devreye girmesi için aralık ayına, Fed toplantısından hemen önceki döneme kadar bekleyebileceğini söyledi.