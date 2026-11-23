Küresel döviz piyasalarında doların seyri, yatırımcıların Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesiyle değişti. Geçen hafta Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD dolar endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 gerileyerek 103,72 seviyesine indi. Euro ve İngiliz sterlini ise dolar karşısında yükselişini ikinci işlem gününe taşıdı.

DOLAR ENDEKSİNDE GERİ ÇEKİLME

Altı önemli para biriminden oluşan sepete karşı doların değerini ölçen dolar endeksi, geçen perşembe günü ulaştığı zirvenin ardından düşüşünü sürdürdü.

Euro yüzde 0,1 değer kazanarak 1,0985 dolara yükselirken, İngiliz sterlini de yüzde 0,1 artışla 1,3111 dolara çıktı. Böylece her iki para birimi de dolar karşısında üst üste ikinci işlem gününde değer kazandı.

OCBC analistleri, iki hafta önce Fed'in şahin açıklamalarının ABD tahvil getirilerini yükselttiğini ve doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmasını sağladığını belirtti. Analistler, geçen hafta ise faiz şokunun büyüme şokuna dönüştüğünü ifade etti.

YEN KARŞISINDA DOLAR YÜKSELDİ

Dolar, Japon yenine yönelik güvenli liman talebinin azalmasıyla yen karşısında yüzde 0,3 değer kazanarak 158,95 seviyesine çıktı. Japonya piyasalarının pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olması da işlem koşullarını etkiledi.

Standard Chartered'ın Dubai'deki Küresel Döviz, Faiz Oranları ve Kredi Araştırmaları Başkanı Eric Robertsen, doların güçlü performansını sürdürmesini beklediğini söyledi.

Robertsen, bu beklentisinin gerekçeleri arasında faiz oranları arasındaki farklılıkları, ABD ekonomisinde güçlü verimlilik artışına ilişkin işaretleri ve Fransa gibi ülkelere kıyasla ABD'deki siyasi riskin göreceli olarak azalmasını gösterdi.

Küresel riskten kaçınma eğiliminin artması halinde doların bundan fayda sağlayacağını belirten Robertsen, doların güçlü konumunu koruyabileceğine işaret etti.

FED'İN 50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ KAYBOLDU

Geçen haftaki piyasa düşüşünün ardından Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında daha agresif adımlar atacağına yönelik beklentiler zayıfladı.

CME Group'un FedWatch aracına göre, Fed fonları vadeli işlem piyasalarında merkez bankasının 8-9 Aralık tarihlerindeki toplantısında 25 baz puan faiz artırma olasılığı yüzde 93,5 olarak fiyatlanıyor. Faizlerin sabit tutulma olasılığı ise yüzde 6,5 seviyesinde bulunuyor.

Bir hafta önce yüzde 11,5 olarak fiyatlanan 50 baz puanlık faiz artırımı olasılığı ise artık piyasa fiyatlamalarında yer almıyor. Böylece yatırımcıların daha agresif faiz artışı beklentisi belirgin şekilde zayıfladı.

MUFG analistleri, aralık ayına ilişkin Fed sıkılaştırma beklentilerinin bir miktar gerilemesine rağmen güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD PCE ENFLASYON VERİSİNDE

Analistlere göre, çarşamba günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi, kısa vadede döviz ve tahvil piyasalarının yönü açısından belirleyici olacak.

Beklentilerin altında gelecek bir enflasyon verisinin ABD tahvil getirilerindeki düşüşü güçlendirebileceği ve Asya döviz piyasalarına rahatlama sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Buna karşılık, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde bölge para birimleri üzerindeki aşağı yönlü baskının yeniden artabileceği ifade ediliyor.