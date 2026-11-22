Değerli metallerde ons bazında fiyatlar, altında yüzde 8,9, paladyumda yüzde 11, platinde yüzde 13 ve gümüşte yüzde 15,4 azaldı. Altın ve gümüş böylece 34 haftanın en sert kaybını yaşadı.

Altının onsu 3 bin 502 dolarla, gümüşün onsu 40,8 dolarla Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Baz metallerde ise bu hafta tezgah üstü piyasada fiyatlar bakırda yüzde 9,6, çinkoda yüzde 5,4, nikelde yüzde 2,9 ve kurşunda yüzde 2,6 gerilerken, alüminyumda yüzde 0,1 arttı.

Bakırın libresi, 5,44 dolarla mart ayından bu yana en düşük seviyeye kadar indi.

Yapay zeka sektörüne ilişkin endişeler ve Çin'in talebinin azalabileceğine yönelik öngörüler bakır fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Yapay zeka yatırımlarındaki büyümenin aksayabileceğine yönelik endişeler, bakırın veri merkezlerinde kullanılması nedeniyle bakır piyasasındaki fiyatlamaları etkiliyor.