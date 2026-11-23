Cuma günü satış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,74 azalışla 14.392,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşmeye devam ederek 14.224,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 14.419,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Asya'da teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden satış baskısına karşın ABD'de endeks vadeli kontratların pozitif seyretmesiyle yeni haftada yön arayışı öne çıkıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında şimdiye kadar 632 şüphelinin bulunduğunu, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar lira tahsil edildiğini bildirdi.

Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çekya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne şüpheliler tarafından kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar liraya tekabül eden yabancı para cinsinden varlığın dondurulduğunu ifade eden Gürlek, bu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan Moody's Sovereign Risk Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Perjessy, Türkiye'de tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmelerin sistemik bir risk oluşturmasını beklemediklerini, bu durumun kredi notunu etkilemesinin olası görünmediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.