ABD'li banka JPMorgan Chase, 910,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle küresel bankacılık sektöründe liderliğini sürdürürken, Çinli bankaların piyasa değerindeki güçlü yükselişler dikkati çekiyor.

"Companiesmarketcap.com" internet sitesinden derlenen bilgilere göre, Kasım 2026 itibarıyla dünyanın en değerli 25 bankasını kapsayan liste, yatırımcıların karlılık beklentilerini ve küresel piyasaların finans kurumlarına biçtiği değeri gözler önüne seriyor.

Verilere göre, listede ilk sırada 910,4 milyar dolarlık piyasa değeri ile ABD'li banka JPMorgan Chase yer alıyor. JPMorgan Chase'in piyasa değeri, kendisinden sonra gelen en büyük iki bankanın piyasa değeri toplamını geride bırakıyor.

Listede ikinci sırada 470,7 milyar dolarla Çin'den China Construction Bank, üçüncü sırada 380,7 milyar dolarla Agricultural Bank of China, dördüncü sırada 355,9 milyar dolarla Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ve beşinci sırada 348,5 milyar dolarla bir diğer ABD'li banka olan Bank of America bulunuyor.

Listenin altıncı sırasında 339,8 milyar dolarla Bank of China yer alırken, yedinci sıraya 304,5 milyar dolarla Birleşik Krallık'tan HSBC, sekizinci sıraya 295,7 milyar dolarla Morgan Stanley, dokuzuncu sıraya 280,5 milyar dolarla Kanadalı Royal Bank of Canada (RBC) ve onuncu sıraya ise 263,5 milyar dolarla Goldman Sachs yerleşiyor.

Çin'in dev bankaları, bilanço ve varlık büyüklüklerinde dünya lideri konumunda bulunsa da piyasa değeri sıralamasında ABD'li ve Çinli kurumlar zirveyi paylaşıyor. Küresel ilk 10 listesinde Çin'den 4 banka yer alırken, ABD de güçlü temsilini koruyor.

LİSTEDE AVRUPA'DAN 5 BANKA YER ALIYOR

Listenin 11'inci sırasında 257,4 milyar dolarla ABD'li Wells Fargo yer alırken, onu 244,8 milyar dolarla Japonya'nın en büyük bankalarından Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) izliyor.

Listede 13'üncü sırada 205,3 milyar dolarla Citigroup, 14'üncü sırada 202,2 milyar dolarla Kanadalı Toronto-Dominion Bank (TD) ve 15'inci sırada 200 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük bankalarından Commonwealth Bank bulunuyor.

Listenin devamında sırasıyla 174,7 milyar dolarla İspanyol Banco Santander, 173,6 milyar dolarla Çin'den CM Bank, 158,3 milyar dolarla ABD'li Charles Schwab, 158 milyar dolarla Singapurlu DBS Group ve 152,9 milyar dolarla Japon Sumitomo Mitsui Financial Group yer alıyor.

İlk 25 listesinin son beş sırasında ise Avrupa ve Asya bankaları öne çıkıyor. 146,8 milyar dolarla İsviçreli UBS 21'inci sırada yer alırken, onu 141,8 milyar dolarla İspanyol BBVA ve İtalyan UniCredit, 132,3 milyar dolarla Hindistan'dan HDFC Bank ve 123,5 milyar dolarla ICICI Bank takip ediyor.

Veriler değerlendirildiğinde, Avrupa ve diğer bölgelerdeki bankalar arasında ise Birleşik Krallık'tan HSBC ve Kanada'dan RBC küresel ilk 10'da kendine yer bulurken, kıta Avrupa'sında İspanya'dan Santander ve İsviçre'den UBS öne çıkıyor.

Buna karşın, devasa bilanço büyüklüklerine sahip bazı köklü Fransız ve Alman bankalarının düşük piyasa değerleri nedeniyle ilk 25 listesinde yer almaması dikkati çekiyor.

Listede, ABD'den 7 banka, Çin'den 5 banka, Kanada, Japonya, İspanya ve Hindistan'dan ikişer banka, Birleşik Krallık, Avustralya, Singapur, İsviçre ve İtalya'dan birer banka listede yer alıyor.