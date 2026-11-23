Küresel piyasalarda, Asya'da teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden satış baskısına karşın ABD'de endeks vadeli kontratların pozitif seyretmesiyle yeni haftada yön arayışı öne çıkıyor.

ANTHROPİC HALKA ARZI TAKİP EDİLDİ

Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği endişeleri ve yapay zeka büyümesine ilişkin sorgulamaların dünya geneline yayılmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlenmişti.

Anthropic'in halka arzı ise teknoloji sektöründeki endişelerin azalması için yeterli olmadı. Yeni haftada da yapay zeka veri merkezlerine yönelik borçla finanse edilen dev yatırımların, borçların geri ödenmesini ve yüksek şirket değerlemelerini haklı çıkaracak düzeyde getiri sağlayıp sağlayamayacağına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Söz konusu endişelerle yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken, cuma günü 7 baz puan azalışla yüzde 4,93'e gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftada yüzde 4,94 seviyesinde dengelendi.

FED ÜYELERİNDEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varılamaması halinde 1 Ocak'tan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini belirtmesi petrol arzına ilişkin endişelerin devam etmesine neden oldu. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 92,6 dolarda seyrediyor.

Teknoloji hisselerine talebin azalmasıyla dolar endeksi ise yeni haftada yüzde 0,1 azalışla 103,8 seviyesine indi. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeden destek bulan altının onsu yüzde 1,2 artışla 3 bin 609 dolardan işlem görüyor.

Michigan Üniversitesinin enflasyon beklentilerinin gerilemesi sonrasında Fed'in gelecek dört toplantı için fiyatlanan faiz artırımı sayısının ikiye düşmesi de altının onsundaki yükselişte etkili oldu.

Para politikası cephesinde de ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, mevcut politika faizinin "büyük endişeyle" takip ettiği enflasyon seviyeleriyle mücadele etmek için yeterince yüksek olmadığını belirterek, faiz artırımlarının sürdürülmesi gerektiğini savundu.

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

New York borsası, Anthropic'in halka arzının ardından borsada işlem görmeye başlayan hisselerinde yaşanan düşüş ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Halka arzın ardından ilk işlem gününde 83 dolarlık halka arz fiyatının yüzde 34,3 üzerinde 111,50 dolardan işlem görmeye başlayan Anthropic hisseleri, ikinci işlem gününde yüzde 8,5 değer kaybetti.

Anthropic hisselerindeki düşüş, yapay zeka sektörüyle bağlantılı diğer hisseler üzerinde de baskı oluşturdu.

Çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 14, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 13,9 ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 13,3 değer kaybetti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia'nın muhasebe uygulamalarına ilişkin olası sorunları soruşturduğuna dair haberlerin ardından şirket hisselerindeki satış baskısı arttı.

Makroekonomik veri tarafında ise Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda yukarı yönlü revize edilerek 51,5 oldu. Endeks, söz konusu dönemde üç ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 1,93, S&P 500 endeksi yüzde 3,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,28 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, haftaya pozitif başladı. Geçen hafta teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen sert düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı sunması ABD endeks vadeli kontratlarındaki yükselişte etkili oldu.

AVRUPA BORSALARI, NEGATİF SEYRETTİ

Avrupa'da teknoloji grubundaki hisselerde görülen düşüşlerle cuma günü negatif bir seyir izlendi. Metal fiyatlarında görülen düşüşlerle bölgede madencilik şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler görüldü.

Öte yandan Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 36. Avrupa Bankacılık Kongresi'nde ECB Başkanı sıfatıyla sekizinci ve son kez konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'ni dış finansal şoklardan korumak ve avronun uluslararası rolünü desteklemek amacıyla diğer merkez bankalarıyla kurulan para takası (swap) hatlarını daha erişilebilir hale getirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin yol açtığı enerji ürünleri şokunun etkisiyle ekimde yıllık bazda yüzde 8,1 artarak Şubat 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,60, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,89 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,48 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI NEGATİF SEYREDİYOR

Asya borsalarında teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen satış baskısının derinleşmesiyle yeni haftada negatif bir seyir öne çıkıyor. Güney Koreli şirketler SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 3,3 geriledi.

Öte yandan Asya'da yetkililer piyasalardaki satış baskısını sınırlamak amacıyla harekete geçti. Tayvan, açığa satış kurallarını sıkılaştırırken, hisse senedi alımları yoluyla da piyasaya destek sağlıyor. Güney Kore ise son olarak 2008 yılında kullanılan piyasa istikrar fonunu ihtiyaç duyulması halinde derhal devreye almaya hazırlanıyor. Ülkede yetkililer ayrıca 24 Kasım itibarıyla üç ay süreyle borsaya kote şirketlerin günlük hisse geri alım limitlerini esnetecek ve yasa dışı açığa satış işlemlerine yönelik denetimlerini artıracak.

Çin'de borsalarda kredili hisse senedi alımlarında uygulanan asgari teminat oranı, 30 Kasım itibarıyla yüzde 100'den yüzde 80'e düşürülecek.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,6 değer kaybetti.

Japonya borsasında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

BORSA CUMA GÜNÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,36 değer kaybederek 11.131,32 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 1,16 geriledi.

Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,19 artışla 50,5622'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,5960'tan işlem görüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında şimdiye kadar 632 şüphelinin bulunduğunu, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar lira tahsil edildiğini bildirdi.

Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çekya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne şüpheliler tarafından kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar liraya tekabül eden yabancı para cinsinden varlığın dondurulduğunu ifade eden Gürlek, bu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan Moody's Sovereign Risk Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Perjessy, Türkiye'de tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmelerin sistemik bir risk oluşturmasını beklemediklerini, bu durumun kredi notunu etkilemesinin olası görünmediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı hanehalkı beklenti anketi

10.00 Türkiye, kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri

10.00 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi

11.30 Almanya, kasım ayı imalat PMI (öncü)

11.30 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü PMI (öncü)

11.30 Almanya, kasım ayı bileşik PMI (öncü)

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat PMI (öncü)

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü PMI (öncü)

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı bileşik PMI (öncü)

12.30 İngiltere, kasım ayı hizmet sektörü PMI (öncü)

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat PMI (öncü)

12.30 İngiltere, kasım ayı bileşik PMI (öncü)

16.30 ABD, ekim ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi

17.45 ABD, kasım ayı imalat PMI (öncü)

17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü PMI (öncü)

17.45 ABD, kasım ayı bileşik PMI (öncü)