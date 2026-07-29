Aramco’dan Asya’ya alternatif petrol fiyatlaması: Kızıldeniz riskleri yeni rotaları tetikledi

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol devi Aramco, Kızıldeniz'deki Husi saldırıları ve artan güvenlik riskleri nedeniyle lojistik rotalarını çeşitlendirmeye hazırlanıyor. Şirket, Mısır'ın Sidi Kerir limanı üzerinden Asya'ya sevk edilecek ham petrol için özel bir satış fiyatı mekanizması oluşturmayı planlıyor.

Yeni Rota Zorunluluğu: Gemi sahiplerinin Kızıldeniz'deki Yanbu limanından kaçınması, Aramco'yu sevkiyatları Mısır limanına yönlendirmeye zorladı.

Maliyet Baskısı: Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalan tankerlerin artan navlun maliyetleri ve uzun transit süreleri, Asyalı alıcıları indirim talebine yöneltti.

Talep Edilen İndirimler: Hindistanlı devlet rafinerileri, Yanbu çıkışlı resmi fiyatlara kıyasla varil başına 5 ila 10 dolar indirim talep ederken, Çinli rafinerilerle de ayrı fiyatlandırma görüşmeleri yürütülüyor.

Olası Düzenlemeler: Sistem henüz netleşmemiş olmakla birlikte; Aramco'nun petrolü doğrudan Asya'ya teslim etmesi veya Kızıldeniz'de gemiden gemiye transfer yapılması gibi alternatif çözümler de masada yer alıyor.