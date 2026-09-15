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Almanya'da toptan eşya fiyatları arttı

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji ve ham madde maliyetlerini yükseltmesiyle Almanya'da toptan eşya fiyat endeksi, ağustosta son 3,5 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Almanya’da toptan eşya fiyatları arttı
AA AA

Oluşturma Tarihi 15 Eylül 2026 11:01

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, toptan eşya fiyat endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,8 arttı.

Yıllık bazda kaydedilen bu artış, Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı. Endeks, yıllık bazda temmuzda yüzde 5,3, haziranda ise yüzde 4,9 artış göstermişti.

PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ

Fiyat artışlarının ana nedeni Orta Doğu'da devam eden çatışmalar oldu. Bu durum özellikle enerji ürünleri ve ham madde fiyatlarını yukarı çekti.

Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'na yönelik risklerin dünya piyasalarında petrolü pahalılaştırmasıyla, Almanya'da petrol ürünlerinin maliyeti ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 36,1 arttı.

Petrol ürünlerinin fiyatları, ağustosta bir önceki aya göre de yüzde 4,8 yükseliş kaydetti.

Endeksi yukarı taşıyan diğer önemli kalemler olan demir dışı cevherler, metaller ve yarı mamul metal ürünlerinin fiyatlarında yıllık artış yüzde 27,4 olurken, kimyasal ürünlerin fiyatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artış gösterdi.

Öte yandan, süt ve süt ürünleri, yumurta ile katı ve sıvı yemeklik yağların toptan fiyatı geçen yıla göre yüzde 10,3, et ve et ürünlerinin fiyatı ise yüzde 6,7 geriledi.

- Tüketici enflasyonu tırmanışta, ECB endişeli

Üreticiler ile nihai tüketiciler arasında bir köprü görevi gören toptan eşya seviyesindeki maliyet artışları, gecikmeli olarak tüketici fiyatlarına da yansıdı.

Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,9'a ulaşarak yıl başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Özellikle dizel ve gaz fiyatlarındaki keskin artışlar, enflasyon seyrini doğrudan etkiledi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) açısından temel risk unsuru olarak enerji fiyatları öne çıkıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları yeniden 100 dolar sınırını geçerken, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon da enerji maliyetlerindeki hızlı artışın etkisiyle ağustos ayında yüzde 3,3'e yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gelişmeler ECB yönetiminde de endişeyle karşılandı. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, enerji sektöründeki son fiyat artışlarının "oldukça endişe verici" olduğunu vurguladı.

Geçen hafta bu yıl içindeki ikinci faiz artırımına giden ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize eden ECB'nin bu hamlesinin yeterli olup olmayacağı tartışılıyor. Bu gelişmelerin ardından piyasalar, ECB'nin ekim ayı sonunda yapacağı bir sonraki toplantıda yeni bir faiz artışına gitme olasılığını yüzde 60'ın üzerinde fiyatlıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALMANYA #AVRUPA MERKEZ BANKASI #AVRO BÖLGESİ #ORTA DOĞU #ECB #HÜRMÜZ BOĞAZI

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