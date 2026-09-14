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Almanya’da benzin fiyatları rekor seviyede!

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve nehirlerdeki düşük su seviyelerinin lojistik maliyetlerini artırması, Almanya'da akaryakıt fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı.

Almanya’da benzin fiyatları rekor seviyede!
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Oluşturma Tarihi 14 Eylül 2026 14:46

Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede en yaygın kullanılan Super E10 tipi benzinin litre fiyatı dün ülke genelinde ortalama 2,273 avroyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Pazar günü kaydedilen bu seviye, cuma günkü fiyatların 1,7 sentlik üzerine karşılık geldi.

DİZEL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Motorin (dizel) fiyatlarında ise benzine kıyasla çok daha hızlı bir yükseliş görüldü. Hafta sonunda 3,5 sent artan dizelin ortalama litre fiyatı pazar günü itibarıyla 2,404 avro oldu.

Akaryakıt fiyatları özellikle son 2 haftada hızla yükseldi. ADAC verileri, 30 Ağustos'ta E10 benzininin pazar günkü fiyata göre 12 sent, dizelin ise yaklaşık 20 sent daha ucuz olduğunu ortaya koydu.

JEOPOLİTİK KRİZLER VE LOJİSTİK AKSAMALAR FİYATLARI KÖRÜKLÜYOR

Pompa fiyatlarının en önemli belirleyicisi olan ham petrol, Orta Doğu'da derinleşen kriz ve karşılıklı misillemeler nedeniyle yeni haftaya sert yükselişle başladı.

Körfez ülkeleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki krizi çözmek üzere bugün Umman'da yapılması planlanan dışişleri bakanları toplantısının son dakikada ertelenmesi, piyasalardaki diplomatik tıkanıklığı ve jeopolitik risk primini artırdı.

Diplomatik krizin yanı sıra dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın kritik Doğu-Batı petrol boru hattı, düzenlenen dron saldırılarının ardından geçici olarak kapatıldı. Küresel petrol arzının yüzde 4'ünü riske atan bu gelişmeyle Brent petrolün varil fiyatı 108 dolara yaklaştı.

Küresel jeopolitik risklerin yanı sıra Almanya içinde Ren Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi de iç piyasadaki tanker taşımacılığını aksatarak nakliye maliyetlerini tırmandıran bir diğer temel yerel etken oldu.

HÜKÜMET YENİ BİR DESTEK PAKETİNE SICAK BAKMIYOR

Yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, ülkede sürücülere yönelik yeni bir mali destek veya vergi indirimi beklentisini doğursa da Alman hükümeti yeni bir "akaryakıt indirimi" planlanmadığını açıkladı.

Daha önce uygulanan ve litre başına 16,7 sentlik bir rahatlama sağlayan akaryakıt indiriminin bütçeye maliyeti yaklaşık 1,6 milyar avro olmuştu.

Borçlanmayla finanse edilen geniş kapsamlı yatırım ve savunma paketleri nedeniyle bütçe açığı veren Alman hükümetinin yeni bir vergi indirimine şu an için sıcak bakmadığı ifade edildi.

Enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın piyasalara yansımasıyla Almanya'da ağustos enflasyon oranı da yeniden yükselişe geçerek yüzde 2,9 seviyesine ulaştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #ALMANYA #HÜRMÜZ BOĞAZI #BENZİN #BENZİN FİYATLARI

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