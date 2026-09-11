Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybederek 14.393,85 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 7,13 puan ve yüzde 0,05 artışla 14.400,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,28 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Yurt içinde ise gözler ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 582,3 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının yıl sonu itibarıyla ise 51 milyar 54 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve Fed'in politikalarına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.