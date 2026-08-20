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ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 400 bin varil arttı.

ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı
AA

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2026 09:06

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 400 bin varil artışla 428 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 300 bin varil azalarak 293 milyon 400 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil artışla 209 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

⁠PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 8-14 Ağustos haftasında 25 bin varil artarak 13 milyon 830 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 746 bin varil azalışla 6 milyon 593 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 8 bin varil artışla 4 milyon 66 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD ENERJİ ENFORMASYON İDARESİ #EIA #ABD #PETROL

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