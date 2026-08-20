CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 206 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
AA

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2026 15:50

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 15 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 206 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 210 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 209 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 bin 250 artışla 204 bine ulaştı.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da 8 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 18 bin artarak 1 milyon 799 bine yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD ÇALIŞMA BAKANLIĞI #ABD #İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI #İŞSİZLİK MAAŞI #İŞSİZLİK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 19 Ağustos 2026 10:06
ABD’de ham petrol stokları geriledi! Gözler EIA verilerinde ABD'de ham petrol stokları geriledi! Gözler EIA verilerinde 19 Ağustos 2026 09:37
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 19 Ağustos 2026 09:33
Tahvil yatırımcıları Fed’in faiz indirimine hazırlanıyor! Piyasalarda beklenti değişti Tahvil yatırımcıları Fed'in faiz indirimine hazırlanıyor! Piyasalarda beklenti değişti 19 Ağustos 2026 09:22
Küresel piyasalarda satış baskısı sürüyor! Petrol ve tahvil faizleri yükseldi, gözler Fed tutanaklarında Küresel piyasalarda satış baskısı sürüyor! Petrol ve tahvil faizleri yükseldi, gözler Fed tutanaklarında 19 Ağustos 2026 09:00
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 18 Ağustos 2026 16:57
ABD’de sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı ABD'de sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı 18 Ağustos 2026 16:46
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti 18 Ağustos 2026 13:11
İngiltere’de işsizlik sabit kaldı İngiltere'de işsizlik sabit kaldı 18 Ağustos 2026 12:42
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 18 Ağustos 2026 10:15
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 18 Ağustos 2026 10:15
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 18 Ağustos 2026 09:31
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.330,4700 Değişim 293,75 Son veri saati:
Düşük 14268,76 Yüksek 14562,51
Açılış
47,9601 Değişim 0,0427 Son veri saati:
Düşük 47,9212 Yüksek 47,9639
Açılış
56,17 Değişim 0,3379 Son veri saati:
Düşük 56,0095 Yüksek 56,3474
Açılış
6.896,0070 Değişim 117,900 Son veri saati:
Düşük 6862,743 Yüksek 6980,643
Açılış
102,9581 Değişim 2,5985 Son veri saati:
Düşük 101,2327 Yüksek 103,8312
Açılış
BİST En Aktif Hisseler