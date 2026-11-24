Küresel finans kuruluşları, 2027 yılına ilişkin ekonomi ve yatırım stratejilerini açıkladı. Bankaların değerlendirmelerine göre yapay zeka yatırımlarının trilyonlarca dolara ulaşması dünya ekonomisini destekleyecek. Ancak teknoloji yatırımlarının ne kadar sürede kâra dönüşeceği, hükümetlerin artan borç yükü ve yüksek faizler küresel piyasaların önündeki temel sınavlar olacak.

ABD ve Avrupa merkezli yatırım bankaları ile varlık yönetim şirketlerinin raporlarına göre, 2027'de piyasaların yönünü yalnızca ekonomik büyüme değil, bu büyümeyi finanse etmek için ihtiyaç duyulan sermayenin maliyeti de belirleyecek.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI 1,8 TRİLYON DOLARA ÇIKABİLİR

Goldman Sachs'ın 2027 küresel makro görünüm raporuna göre, enerji fiyatlarındaki gerileme ve yapay zeka yatırımlarındaki artışın etkisiyle dünya ekonomisinin yüzde 2,8 büyümesi bekleniyor.

Banka, küresel nominal yapay zeka yatırımlarının 2026'daki 1,1 trilyon dolar seviyesinden 2027'de 1,8 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu harcamaların küresel ekonomik büyümeye 0,4 puan, ABD ekonomisine ise ölçüm sapmaları düzeltildiğinde 0,6 puan katkı sağlaması bekleniyor.

Raporda, İran savaşı kaynaklı yeni bir enerji şoku, yüksek bütçe açıklarının tahvil getirilerini sert şekilde yükseltmesi ve yarı iletken tedarikinde yaşanabilecek kapasite sorunları temel riskler arasında gösteriliyor.

TAHVİL YATIRIMCILARI PİYASALARDA BELİRLEYİCİ OLACAK

J.P. Morgan Varlık Yönetimi'nin 2027 Yatırım Görünümü raporunda, küresel ekonominin ana gündeminin "sermaye rekabeti" olacağı vurgulanıyor.

Rapora göre, ABD'li beş büyük bulut ve teknoloji şirketinin 2027 ve 2028 yıllarında yapay zeka altyapısına 1 trilyon doların üzerinde sermaye harcaması yapması bekleniyor.

J.P. Morgan stratejistleri, piyasaların odağının yapay zeka altyapısını kurmaktan bu teknolojiyi kullanmaya ve kâra dönüştürmeye kayacağını belirtiyor.

Artan yatırımlar nedeniyle teknoloji şirketlerinin serbest nakit akışlarının negatife dönebildiğine ve borçlanma piyasalarına daha fazla yöneldiklerine dikkat çekiliyor. Bu süreçte tahvil yatırımcılarının, sermayenin hangi şirketlere ve hangi maliyetle sağlanacağını belirleyen temel aktörlerden biri haline gelmesi bekleniyor.

Avrupa borsalarının ise yapay zekayı kullanarak verimliliklerini artırabilecek sektörleri ve Almanya'nın mali teşvikleri sayesinde 2027'de pozitif ayrışabileceği değerlendiriliyor.

MORGAN STANLEY'DEN S&P 500 İÇİN 8.700 PUAN TAHMİNİ

Morgan Stanley Research tarafından yayımlanan 2027 Küresel Yatırım Görünümü raporunda, yapay zeka ve ilgili altyapı harcamalarının 2027'de 1,7 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Raporda yatırımcılara riskli varlıklara yönelirken güçlü bilançoya sahip şirketleri tercih etmeleri tavsiye ediliyor. ABD ara seçimlerinin geride kalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası yaklaşımının daha net anlaşılmasıyla belirsizliklerin azalacağı belirtiliyor.

Morgan Stanley, S&P 500 endeksinin gelecek 12 ayda yaklaşık yüzde 15 yükselerek 8.700 puana ulaşabileceğini tahmin ediyor. Yüksek borçlanma maliyetlerinin zayıf bilançolu şirketleri zorlaması, güçlü nakit akışı oluşturan teknoloji şirketlerinin ise avantajını koruması bekleniyor.

AVRUPA'DA FRANSA'NIN BÜTÇE AÇIĞI YAKINDAN İZLENECEK

Hollandalı bankacılık grubu ING'nin "Güç Oyunu" başlıklı 2027 raporunda, yeni yılın siyasi ve ekonomik güç mücadelelerine sahne olacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Raporda, Orta Doğu'daki gerilimlerin yatışmasıyla Brent petrolün varil fiyatının 2027'de ortalama 77 dolara gerileyeceği ve enerji şokunun hafiflemesiyle enflasyonun düşeceği öngörülüyor.

Bununla birlikte Goldman Sachs, J.P. Morgan ve ING'nin değerlendirmelerinde Fransa'nın bütçe açığı, Avro Bölgesi tahvil piyasaları açısından önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

2027 baharında yapılması beklenen seçimler öncesinde Fransa'nın bütçe açığının yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Goldman Sachs, Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki farkın yaklaşık 150 baz puana ulaştığına işaret ediyor.

ING ise bu farkın 200 baz puanı aşması halinde borç krizinin İtalya gibi diğer borçlu ülkelere de sıçrayabileceği uyarısında bulunuyor.

Raporlarda hükümetlerin savunma ve altyapı harcamaları ile artan faiz yükü arasında sıkıştığına dikkat çekiliyor. Tahvil piyasalarının, mali disiplinden uzaklaşan ülkelere finansman sağlama konusunda daha seçici davranabileceği değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKALARININ FAİZ POLİTİKASINDA 2027 SENARYOLARI

Küresel merkez bankalarının 2026 sonu ve 2027 başında enflasyon risklerine karşı temkinli duruşlarını sürdürmesi, yılın ikinci yarısında ise yeniden faiz indirimlerine yönelmesi bekleniyor.

Goldman Sachs, kalıcı enflasyon baskıları nedeniyle Fed'in aralık ayında ve Mart 2027'de birer faiz artışına daha gideceğini tahmin ediyor. Banka, gümrük tarifelerinin baz etkisinin ortadan kalkması ve enerji fiyatlarının gerilemesiyle Fed'in Aralık 2027'de faiz indirimlerine başlayacağını, 2028'de politika faizinin yüzde 3,25-3,50 aralığına çekileceğini öngörüyor.

ING ise Fed'in aralık ayındaki faiz artışının ardından 2027'nin büyük bölümünde beklemede kalacağını ve yıl sonunda faizi yüzde 4 seviyesine indireceğini tahmin ediyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralık ayında son bir faiz artışı yapmasının ardından, Avro Bölgesi'ndeki zayıf büyüme ve sınırlı ücret baskıları nedeniyle 2027 boyunca faizleri sabit tutması bekleniyor.

Goldman Sachs ve ING, ECB'nin 2027'nin son çeyreğinde faiz indirimine gidebileceğini öngörüyor. Her iki kuruluşun tahminlerinde mevduat faizinin yüzde 2,50 seviyesine gerilemesi beklenirken, Goldman Sachs bu oranın nihai olarak yüzde 2,25'e kadar düşebileceğini değerlendiriyor.

İNGİLTERE'DE FAİZ ARTIŞI, JAPONYA'DA SIKILAŞMA BEKLENTİSİ

İngiltere'de enerji faturalarındaki artışın enflasyonu yüzde 4'ün üzerine taşıması nedeniyle İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Şubat 2027'de politika faizini yüzde 4,25'e yükseltmesi bekleniyor.

ING, iş gücü piyasasındaki soğumanın etkisiyle BoE'nin Kasım 2027'de faiz indirimlerine başlayabileceğini tahmin ediyor. Goldman Sachs ise faiz indirimlerinin 2028'e sarkabileceği görüşünde.

Japonya'da ise küresel eğilimin aksine para politikasında sıkılaşmanın sürmesi bekleniyor. Yüzde 2'lik enflasyon hedefini yakalayan Japonya Merkez Bankasının (BoJ), aralık ve mart aylarında faiz artırımlarına giderek politika faizini yüzde 1,75-2,00 bandına taşıyacağı öngörülüyor.

Çin'de ise iç talepteki zayıflık ve emlak sektöründeki daralmanın etkisiyle gevşek para politikasının devam etmesi bekleniyor. Çin Halk Bankasının (PBoC) 2027 ortasında faiz indirimine gidebileceği tahmin ediliyor.