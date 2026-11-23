Avrupa borsaları, teknoloji hisselerinde yaşanan toparlanmanın etkisiyle haftanın ilk işlem gününde İtalya hariç yükseliş kaydetti. Yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki alımlar ve altın fiyatlarındaki toparlanma piyasaları desteklerken, yatırımcıların gözü Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak PMI verilerine çevrildi.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 629,02 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kazançla 10.383,50 puandan işlem gördü.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 24.926,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.966,13 puana çıktı.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 18.890,10 puanda bulunurken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,9 düşüşle 48.260 puana geriledi.

TEKNOLOJİ VE YARI İLETKEN HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Avrupa borsalarında açılış işlemlerinde teknoloji sektörü endeksi yükselişe öncülük etti. Yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren ASML, ASM International ve BE Semiconductor hisselerinde görülen yükselişler teknoloji sektörünü destekledi.

Altın fiyatlarında yaşanan toparlanmanın etkisiyle madencilik sektörü endeksi de değer kazandı.

FRANSA'DA İMALAT SANAYİ PMI SON 12 AYIN DİBİNDE

Avrupa piyasalarında makroekonomik veriler de yakından takip edildi. Bugün açıklanan öncü verilere göre Fransa'da bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayında 46,6'dan 46,2'ye geriledi. Böylece ülkede özel sektör faaliyetlerindeki daralmanın derinleştiğine işaret edildi.

Fransa'da imalat sanayi PMI da 49,5 seviyesinden 47,9'a düşerek son 12 ayın en düşük seviyesine indi.

PİYASALARIN GÖZÜ PMI VERİLERİNDE

Yatırımcılar bugün Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerini takip edecek.

Söz konusu verilerin, küresel ekonomideki faaliyet görünümüne ilişkin sinyaller vermesi ve Avrupa borsalarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.