Gümüş talebinde yüzde 5 düşüş bekleniyor

Küresel gümüş piyasasında yüksek fiyatların tüketici talebini baskıladığına ilişkin beklentiler güçleniyor. Dünya genelinde gümüş talebinin 2026 yılında yüzde 5 azalarak 1,08 milyar troy onsa gerilemesi bekleniyor. Düşüşte özellikle mücevherat ve gümüş eşya alımlarındaki zayıflama etkili olacak.

MÜCEVHERAT TALEBİNDE YÜZDE 22 DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Gümüş talebindeki gerilemenin en belirgin şekilde mücevherat sektöründe hissedilmesi bekleniyor. Metals Focus verilerine göre yüksek fiyatların etkisiyle küresel mücevherat talebinin 2026'da yüzde 22 düşeceğini tahmin ediyor. Gümüş eşya talebinde ise yüzde 17'lik gerileme öngörülüyor.

Hindistan'da kırsal kesimde harcamaların zayıflaması, Çin ve ABD'de talebin düşük seyretmesi de mücevherat alımlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.

SANAYİDE GÜMÜŞ TALEBİ DE GERİLEYECEK

Gümüşün sanayi alanındaki kullanımında da düşüş bekleniyor. Küresel sanayi talebinin 2026 yılında yüzde 3 azalacağı tahmin ediliyor. Özellikle Çin başta olmak üzere güneş enerjisi kurulumlarının beklentilerin altında kalması, bu gerilemede etkili oluyor.

Ocak ayında rekor seviyelere çıkan gümüş fiyatlarının, güneş panellerinde kullanılan fotovoltaik hücrelerde gümüş tüketimini azaltmaya yönelik uygulamaları ve alternatif malzemelere geçişi hızlandırdığı belirtiliyor.

FİZİKİ YATIRIM TALEBİ DE ZAYIFLIYOR

Gümüşte yatırım amaçlı alımlarda da ivme kaybı dikkat çekiyor. Küresel külçe ve madeni para talebinin 2026'da yüzde 2 gerilemesi bekleniyor. ABD'deki bireysel yatırım talebinin ise 2010'dan bu yana en düşük seviyesine inebileceği öngörülüyor.

Gümüş destekli borsa yatırım ürünlerinde (ETP) de çıkış beklentisi öne çıkıyor. Metals Focus, 2026 genelinde net 45 milyon ons çıkış tahmin ediyor. Bu rakam, 2025 yılında kaydedilen 278 milyon ons girişin ardından yatırımcı ilgisindeki değişime işaret ediyor.

Küresel ETP varlıklarının kasım ayının başında 1,25 milyar ons seviyesinde bulunduğu belirtiliyor.

GÜMÜŞ FİYATI YÜZDE 59 DEĞER KAYBETTİ

Gümüş fiyatı ocak ayında ons başına 121,60 dolarla gördüğü rekor seviyeden yaklaşık 50 dolara kadar geriledi. Böylece fiyatın zirve seviyesine göre yaklaşık yüzde 59 değer kaybettiği belirtildi.

Talepteki zayıflama, ETP'lerden yaşanan çıkışlar ve ABD stoklarından piyasaya metal aktarılması, fiziki piyasadaki arz sıkışıklığının hafiflemesine katkı sağladı.

Öte yandan Silver Institute için hazırlanan 2026 yılı tahminlerinde, küresel gümüş piyasasının 35 milyon ons arz açığı vermesi bekleniyor. Bu tahmin, piyasada üst üste altıncı yılda da arz açığı oluşacağına işaret ediyor.