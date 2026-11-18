Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 2,6 düşüşle 6 milyon 150 bin liradan tamamladı.

Gün içerisinde en düşük 6 milyon 150 bin lira, en yüksek 6 milyon 320 bin lira seviyesini gören standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 6 milyon 314 bin liradan kapatmıştı.

ALTINDA İŞLEM HACMİ 19,2 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 19 milyar 197 milyon 614 bin 334,08 lira, işlem miktarı ise 3 bin 114,35 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 19 milyar 473 milyon 70 bin 873,25 liraya ulaştı.

Altın piyasasında günün en fazla işlem yapan kurumları Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Yaman Kıymetli Madenler oldu.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.314.000,00 3.860,00 En Düşük 6.150.000,00 3.730,00 En Yüksek 6.320.000,00 3.894,50 Kapanış 6.150.000,00 3.815,70 Ağırlıklı Ortalama 6.173.146,94 3.806,28 Toplam İşlem Hacmi (TL) 19.197.614.334,08 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.114,35 Toplam İşlem Adedi 382