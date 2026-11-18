Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 yükselerek 11.686,27 puana çıktı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 25,27 puan artış kaydetti. Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 43,7 milyar lira oldu.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YATAY SEYRETTİ

Bankacılık endeksi ve holding endeksi günün ilk yarısında yatay hareket etti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 1,85 ile finansal kiralama faktoring sektöründe görüldü. En fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 1,17 ile madencilik oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 11.640,91 puana kadar geriledi. Bu seviyeden gelen alımlarla yönünü yukarı çeviren endeks, ilk yarıyı pozitif bölgede tamamladı.

GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Analistler, günün geri kalanında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puan destek, 11.700 ve 11.800 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.