Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in Başkanı Leonid Mihelson, Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine yönelik sözleşme imzaladıklarını, sevkiyatın artırılması ve doğal gaz sektörüne yatırım yapılması konularında görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Mihelson, Çin'in Şıncın kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile LNG alanındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini belirten Mihelson, "Türkiye'ye LNG tedariki için sözleşme imzaladık. Sevkiyatın artırılmasını ve ülkenin doğal gaz sektörüne yatırım yapılmasına yönelik seçenekleri de görüşüyoruz." dedi.

ANLAŞMANIN HANGİ ŞİRKETLE YAPILDIĞI AÇIKLANMADI

Mihelson, Türkiye'ye LNG tedariki için imzalanan sözleşmenin hangi kurum veya şirketle yapıldığına ilişkin ise bilgi vermedi. Açıklamada, anlaşmanın miktarı ve sevkiyat takvimi hakkında da ayrıntı paylaşılmadı.

NOVATEK'İN ASYA PAZARINDAKİ LNG HAMLELERİ

Şirketin Asya pazarındaki faaliyetlerine de değinen Mihelson, Vietnam ile 2027'den itibaren yaklaşık 500 bin ton LNG tedarikine yönelik sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Vietnam'daki enerji projelerine yatırım yapmayı değerlendirdiklerini belirten Mihelson, bu kapsamda Petrovietnam ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Mihelson ayrıca Tayland'a LNG tedariki için müzakereler yürüttüklerini, Birleşik Arap Emirlikleri ile de farklı bölgelerde ortak yatırım ve üretim projelerini değerlendirdiklerini aktardı.

AB'NİN RUS LNG YASAĞI 2027'DE BAŞLAYACAK

Avrupa Birliği'nin Rus LNG'sine yönelik ithalat yasağına da değinen Mihelson, Yamal LNG projesinden Avrupa'ya sevkiyatın sürdüğünü belirtti. Mihelson, yasak nedeniyle Avrupa'ya gönderilemeyecek doğal gazın önemli bölümünü Çin'e yönlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

AB Konseyi, 26 Ocak'ta aldığı kararla Rusya'dan LNG ithalatının 1 Ocak 2027'den itibaren tamamen yasaklanmasını onaylamıştı.