Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin'de düşüş baskısı devam ediyor. Geçen hafta yüzde 15'ten fazla değer kaybeden Bitcoin, hafta sonu yaklaşık 62 bin dolarla son dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin, son işlemlerde 64 bin 474 dolardan işlem gördü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artıracağı beklentisi, kripto para piyasasında satış baskısını artıran gelişmeler arasında yer aldı. ABD'de kasım ayındaki ara seçimlerde Demokratların Kongre'de çoğunluğu kazanmasının ardından dijital varlıklara ilişkin düzenlemelerin nasıl şekilleneceği de piyasalardaki belirsizliği artırdı.

PİYASALAR FED'DEN 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi ve tüketici enflasyonunun yüksek seyretmesi, Fed'in aralık ayında faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da aralık ayında daha büyük bir faiz artışının gerekebileceğini ifade etti.

Salı günü açıklanan CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına yaklaşık yüzde 97, 50 baz puanlık artışa ise yaklaşık yüzde 3 olasılık veriyor.

Faiz artışı beklentileri, riskli varlıklar arasında değerlendirilen kripto paralara yönelik yatırımcı iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.

STRATEGY 485 BITCOIN DAHA SATIN ALDI

Bitcoin piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Strategy'nin yeni alımı oldu.

Şirket, pazartesi günü yaklaşık 33 milyon dolar karşılığında 485 Bitcoin satın aldığını açıkladı. Bitcoin başına ortalama 68 bin 887 dolar ödeyen Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 850 bin 849'a yükseldi.

Öte yandan MSCI, Strategy ve benzer şirketleri 30 Kasım itibarıyla gösterge endekslerinden çıkaracağını duyurdu.

Söz konusu kararın, Bitcoin alımlarının önemli bölümünü borçlanma ve hisse ihracı yoluyla finanse eden Strategy'nin yeni kaynak bulmasını zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

ALTCOINLERDE KARIŞIK SEYİR

Bitcoin'deki düşüşün yaşandığı süreçte altcoin piyasasında ise farklı yönlü hareketler görüldü.

Salı günkü işlemlerde Ether yüzde 0,9 düşüşle 1.811,91 dolara geriledi. XRP yüzde 1,5, Cardano yüzde 1 ve Solana yüzde 3,2 değer kazandı.

BNB yatay seyrederken Dogecoin yüzde 0,7, $TRUMP ise yüzde 2,5 yükseldi.