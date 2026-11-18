ECB'nin Kasım 2026 Finansal İstikrar Raporu'nda, Fransa ve yüksek borçlu diğer ülkelerin harcamalarını sınırlandırmaları gerektiği, aksi takdirde çok daha yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kalacakları belirtildi.

Raporda, artan borçlanma ihtiyaçları ile habere duyarlı ve kaldıraçlı yatırımcıların devlet tahvillerindeki payının artmasının ani fiyatlama riskini büyüttüğüne işaret edilerek, "Uzun vadede piyasa disiplini, ihtiyatlı maliye politikasını ve zamanında politika ayarlamalarını teşvik eden fiyat sinyalleri sağlayarak kırılganlıkların azaltılmasına yardımcı olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

ECB'nin raporunda, yapay zeka bağlantılı gelişmelerin de finansal istikrar açısından risk barındırdığı ifade edildi.

Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların giderek artan oranda borçlanmayla finanse edildiğine dikkatin çekildiği raporda, piyasa algısındaki olası bir değişimin, kayıpların hisse senedi piyasalarından tahvil piyasalarına sıçramasına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda, bankaların ve bankacılık dışı finansal kuruluşların yapay zeka finansmanı ile devlet tahvillerindeki varlığının, bu aktörleri varlıkların yeniden değerlenmesinden kaynaklanabilecek risklere açık hale getirdiği belirtildi.

Bankacılık sektörünün güçlü karlılık, sağlam sermaye tamponları ve bol likidite sayesinde şokları absorbe edecek konumda olduğu, bankacılık dışı kuruluşlardaki likidite ve yüksek borçlanma kırılganlıklarının sistemi sarsabileceği ifade edildi.

ECB Başkan Yardımcısı Boris Vujcic, rapora ilişkin değerlendirmesinde, kalıcı jeoekonomik belirsizlikler ve yapay zekaya artan maruziyet nedeniyle finansal istikrara yönelik risklerin yüksek kaldığını belirtti.

Hızla büyüyen bu teknolojinin dönüştürücü potansiyeline duyulan ilginin küresel borsalarda önemli kazançlar sağladığını ifade eden Vujcic, mevcut değerlemelerin "iddialı kar beklentilerine" dayandığını ve bu beklentilerin finansman endişeleri veya daha düşük maliyetli yapay zeka modellerinin rekabeti nedeniyle tehlikeye girebileceğini kaydetti.