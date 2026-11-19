ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin neredeyse tamamının enflasyonla mücadele kapsamında ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı görüşünde olduğu görüldü.

Fed, son toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutmuştu. Ancak yayımlanan tutanaklar, faizlerin sabit bırakılmasına rağmen para politikasında ilave sıkılaştırma ihtimalinin güçlü şekilde gündemde olduğunu ortaya koydu.

Fed personelinin enflasyon tahmininin eylül toplantısı için hazırlanan tahminle benzer olduğu, büyüme beklentisinin ise önceki tahmine kıyasla bir miktar daha güçlü gerçekleştiği belirtildi.

FAİZLERİN SABİT TUTULMASI KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE YAKIN TABLO

Tutanaklara göre Fed yetkililerinin çoğu, politika faizinin mevcut seviyesinde tutulmasını destekledi. Yetkililer, yeni ekonomik verilerin değerlendirilmesinin ve ilave bilgi toplanmasının önemine dikkat çekti.

Birkaç yetkili ise para politikasında kademeli sıkılaştırma yaklaşımının işletmelere ve hane halklarına daha yüksek faiz oranlarına uyum sağlamaları için zaman tanıyacağını ifade etti.

Bazı yetkililer, piyasalarda aralık ayı ve gelecek yıl için fiyatlanan sıkılaştırma beklentilerinin kendi faiz patikası değerlendirmeleriyle genel olarak uyumlu olduğunu belirtti.

BAZI YETKİLİLER FAİZ KARARINI KIL PAYI OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Tutanaklarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bazı Fed yetkililerinin faiz kararına ilişkin değerlendirmeleri oldu.

Birkaç yetkili, politika faizinin sabit tutulması kararını desteklemekle birlikte, kararın "kıl payı" verilmiş olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Birçok yetkili, faizlerin sabit tutulmasının Fed'in enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılığında herhangi bir zayıflama olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Buna karşılık bazı yetkililer, enflasyonun halen oldukça yüksek seyrettiğini ve yavaşladığına ilişkin sınırlı işaret bulunduğunu belirterek ekim toplantısında faizlerin 25 baz puan artırılmasını savundu.

ENFLASYON KALICI OLURSA DAHA SIKI PARA POLİTİKASI GÜNDEME GELEBİLİR

Mevcut para politikası duruşunun enflasyonu kontrol altına almak için yeterince sıkı olmadığını düşünen bazı yetkililer, faiz artışının geciktirilmesinin risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Bu yetkililere göre ilave sıkılaştırmanın gecikmesi, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesine veya ilerleyen dönemde daha büyük ve sarsıcı faiz artışlarına ihtiyaç duyulmasına yol açabilir.

Faiz artırımı taraftarı olan bazı yetkililer ise piyasalara ilave sıkılaştırmanın muhtemel olduğunun açıkça anlatılması şartıyla mevcut faiz seviyesinin korunmasını destekleyebileceklerini ifade etti.

25 BAZ PUANDAN DAHA YÜKSEK FAİZ ARTIŞI GÜNDEME GELEBİLİR

Fed tutanaklarının en dikkat çekici bölümlerinden biri, gelecek toplantılarda faiz artışının büyüklüğüne ilişkin değerlendirmeler oldu.

Tutanaklarda şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki aylara ilişkin para politikası görünümüyle ilgili olarak yetkililerin neredeyse tamamı, enflasyon ve iş gücü piyasasına yönelik temel görünümleri çerçevesinde, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak amacıyla, federal fon oranı hedef aralığını artırmaya yönelik ilave adımların muhtemelen uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu. Birkaç yetkili, gelen enflasyon verilerinin olumsuz olması halinde bir sonraki toplantıda 25 baz puandan daha fazla bir artışın değerlendirilebileceğini belirtti."

Birkaç yetkili ayrıca enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ve böyle bir durumda daha sıkı bir para politikası duruşunun gerekebileceğini dile getirdi.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'İN ARALIK TOPLANTISINDA

Yayımlanan tutanaklar, Fed'in enflasyonla mücadelede faiz artışı seçeneğini masada tutmaya devam ettiğini gösterdi. Özellikle enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde daha güçlü faiz artışlarının gündeme gelebileceği mesajı verildi.

Fed'in faiz politikasına ilişkin gelecek adımları, doların seyri, ABD tahvil getirileri, altın ve küresel finans piyasaları açısından yakından takip edilecek.