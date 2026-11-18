Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB) yıllık enflasyon ekim ayında yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan nihai verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylüldeki yüzde 3,8 seviyesinden ekimde yüzde 4'e çıktı.

Tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,1 olarak kaydedilmişti.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI TAŞIDI

Avro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ekimde yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda ise yüzde 0,3 oldu.

Ekim ayında yıllık enflasyona en yüksek katkıyı 1,89 puanla enerji fiyatları yaptı. Enerjiyi 1,55 puanla hizmetler, 0,30 puanla enerji dışı sanayi ürünleri ve 0,29 puanla gıda, alkol ve tütün ürünleri takip etti.

AB'DE DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 4'E YÜKSELDİ

Avrupa Birliği genelinde de yıllık enflasyon eylüldeki yüzde 3,8 seviyesinden ekimde yüzde 4'e çıktı. AB'de aylık enflasyon yüzde 0,4 olarak ölçüldü.

Geçen yılın ekim ayında AB genelinde yıllık enflasyon yüzde 2,5 seviyesindeydi.

ALMANYA, FRANSA VE İTALYA'DA ENFLASYON

Ekim ayında Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinde yıllık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:

Almanya: yüzde 2,9

Fransa: yüzde 3,7

İspanya: yüzde 4,9

Belçika: yüzde 5,2

İtalya: yüzde 5,6

AB ülkeleri arasında en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,6 ile İsveç'te, en yüksek enflasyon ise yüzde 7 ile Romanya'da kaydedildi.