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Brent petrol 108 doları gördü! İran-ABD müzakere beklentisi piyasayı baskıladı

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 105,58 dolara geriledi. İran'ın ABD ile müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamalar ve ABD-Çin ticari ilişkilerindeki yumuşama beklentileri, petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk primini aşağı çekti.

Brent petrol 108 doları gördü! İran-ABD müzakere beklentisi piyasayı baskıladı
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Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2026 12:25

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 0,9 düşüşle 105,58 dolardan işlem görüyor. Dün 108,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 106,60 dolardan tamamlamıştı.

Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 105,58 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 93 dolar seviyesinde bulunuyor.

İRAN-ABD GERİLİMİNDE UZLAŞI BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, İran ile ABD arasında barış sağlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu açılış haftası toplantıları kapsamında New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fox News'e yaptığı açıklamada İran'ın ABD ile savaş istemediğini ve müzakere yoluyla anlaşmaya varmaya hazır olduğunu söyledi.

"İran'ın savaş mı yoksa anlaşma mı tercih ettiği" sorusuna Pezeşkiyan, "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz." yanıtını verdi.

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kalan ancak 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varılmasını öngören hazirandaki mutabakata atıfta bulunarak, Tahran'ın Washington ile anlaşma yönünde ilerlemeye istekli olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki gerilim devam ederken uzlaşı mesajları veren Pezeşkiyan, "Başkanınızla (Donald Trump) bir anlaşmaya varmıştık. Buna dayanarak, ilerlemeye istekliyiz ve hala bunu arzuluyoruz." dedi.

Pezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesi konusunda karar vermesi gereken tarafın ABD olduğunu da ifade etti.

Bu açıklamalar, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erebileceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının normale dönmesine yönelik diplomatik zeminin güçlenebileceği beklentilerini artırdı. Böylece petrol fiyatları üzerindeki jeopolitik risk priminin azalması, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

ABD-ÇİN TİCARETİNDE YENİ DÜZENLEME

Petrol fiyatlarındaki düşüşü destekleyen bir diğer gelişme ise ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin iyileşeceğine yönelik beklentiler oldu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ziyareti kapsamında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin "yeni bir ticaret düzenlemesi" üzerinde anlaştığını bildirdi.

Şi, iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetleri arasındaki istişarelerde yeni bir ortak düzenleme konusunda mutabakata varıldığını belirterek, bunun iki ülke halkları ve endüstrilerinin yanı sıra küresel ekonomi açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

İşbirliğinin iki yönlü bir süreç olduğunu vurgulayan Şi, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinde istikrarın sağlanmasının işbirliği alanlarının genişletilmesine ve anlaşmazlık konularının azaltılmasına bağlı olduğunu kaydetti.

PETROLDE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Washington'ın tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile Pekin'in küresel tedarikinde önemli paya sahip nadir toprak elementlerine yönelik attığı adımlar nedeniyle artan ticari gerilimlerin etkisinde kalmıştı.

Trump ile Şi'nin Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan kentinde yaptığı görüşmede taraflar, anlaşmazlık konularında geçici uzlaşmaya varmıştı.

İki ülkenin ekonomi heyetleri de dünkü görüşmelerinde, 10 Kasım'da sona erecek geçici uzlaşmanın Ocak 2027'ye kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimin azalacağı beklentisi küresel ekonomik görünüme ilişkin endişeleri hafifletirken, piyasalarda jeopolitik ve ticari belirsizliklere karşı güvenli liman niteliğindeki emtialara yönelimi sınırlayarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 111,95 dolar direnç, 96,47 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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